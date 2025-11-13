Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Sinner ferma l'allenamento per seguire Bolelli e Vavassori: la reazione con Vagnozzi è virale 

Un simpatico siparietto è andato in scena durante il doppio degli azzurri: i dettagli
Un simpatico siparietto è andato in scena durante l'allenamento odierno di Jannik Sinner. Il tennista azzurro era distratto dal maxi schermo che mandava in onda il doppio. Stava provando i servizi, ma ha chiesto di interrompere la sessione in anticipo per assistere al match point della sfida che vedeva protagonisti Bolelli e Vavassori. Non solo. A un certo punto si è fermato e si è scambiato uno sguardo complice con Vagnozzi, anche lui catturato dalla partita dei due italiani. 

Sinner tifa per Bolelli e Vavassori   

Cuore tricolore in alto per i due connazionali. Sinner, infatti, ha vissuto una giornata pensando al prossimo impegno delle Finals, in agenda domani contro Shelton, ma non si è dimenticato di stare "vicino" a Bolelli e Vavassori. Per la cronaca, la coppia azzurra, nonostante la recente sconfitta, si è qualificata per le semifinali delle Finals grazie ai successi ottenuti contro Cash-Glasspool e Granollers-Zeballos.     

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

