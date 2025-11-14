Davis, ufficiale Sonego al posto di Musetti: ecco gli azzurri scelti per le Finals di Bologna

TORINO - La conferma, nella sua Torino, gliel'ha data Filippo Volandri: sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Musetti come singolarista dell'Italia campione in carica alle Finals di Coppa Davis (in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre) . Dopo la rinuncia del numero 2 del mondo Jannik Sinner è arrivata infatti anche quella del toscano (che chiuderà la stagione da n.8 Atp e ha motivato la sua scelta dopo la partita persa alle Atp Finals contro Alcaraz ) e il capitano azzurro ha deciso di convocare il 30enne torinese.

Davis, c'è Sonego al posto di Musetti: ecco la squadra azzurra

Con la convocazione di Sonego (n.39 Atp) si va a completare la formazione dell'Italia che nelle Finals di Davis a Bologna sarà chiamata a difendere gli ultimi due titoli vinti consecutivamente. Gli altri due singolaristi saranno i romani Flavio Cobolli (n.22 Atp) e Matteo Berrettini (n.56 Atp), mentre i due doppisti saranno Andrea Vavassori e Simone Bolelli che si sono intanto qualificati alle semifinali delle Atp Finals a Torino.

Il torinese 'veterano' azzurro: decisivo nel trionfo del 2023

Sonego ha esordito il 26 novembre 2021 a Torino contro gli Stati Uniti battendo Reilly Opelka 6-3 7-6 (4). Finora ha disputato 11 sfide in maglia azzurra giocando 9 match in singolare (6 vittorie, 3 sconfitte) e 3 in doppio (3 vittorie). 'Veterano' azzurro dunque, ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Coppa Davis nelle finali di Malaga 2023, vincendo in doppio con Jannik Sinner i match decisivi nei quarti di finale contro l'Olanda (battdndo Koolhof/Griekspoor 6-3 6-4) e in semifinale contro la Serbia (vittoria su Djokovic/Kecmanovic 6-3 6-4). Nell'edizione 2023 il torinese è stato decisivo anche nella fase a gironi. I suoi successi proprio a Bologna contro il Cile hanno avuto un peso determinante nella qualificazione degli azzurri per la Final 8. In quell'occasione, Sonego ha battuto in singolare il cileno Nicolas Jarry, poi è tornato in campo con Musetti e insieme hanno sconfitto nel doppio Barrios Vera e Tabilo.

La carica del capitano Volandri: "L'Italia resta forte"

"Rimane una squadra forte, importante, che ha grande consapevolezza degli ultimi anni e delle due vittorie che ci portiamo dietro. Siamo una squadra pronta a battagliare e che vuole rimanere in alto e continuare a fare bene". Intervistato da Emilio Mancuso per il GR1, così il capitano Filippo Volandri conferma le ambizioni dell'ItalDavis in vista della prossima Final Eight di Bologna, dove mancheranno Sinner e Musetti. Gli azzurri debutteranno mercoledì (19 novembre) contro l'Austria: "Siamo abituati a fare un passo alla volta, questo sarà il primo.Sappiamo che in Davis le squadre non vanno sottovalutate, che le classifiche non contano, ma siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare". Il leader sarà Matteo Berrettini per il quale giocare in Davis "vuol dire tantissimo, lo ha dimostrato sia quando ha giocato che quando non ha potuto farlo. Per tanti giocatori è quel boost in più per poter performare oltre ogni rosea aspettativa e dimostreremo ancora una volta di meritarci la maglia azzurra".