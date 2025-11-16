Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Quanto guadagna chi vince le Atp Finals? Dipende... Ecco come si calcola il montepremi del vincitore© Getty Images

Quanto guadagna chi vince le Atp Finals? Dipende... Ecco come si calcola il montepremi del vincitore

Si dovrà calcolare il numero di vittorie. Il premio di partecipazione vale già di per sé 331 mila dollari
Lorenzo Ercoli
1 min

Quanto incasserà il campione delle Nitto ATP Finals? Dipende dal numero di vittorie. Al premio di partecipazione di 331.000 dollari si aggiungono i premi per ciascuna vittoria: 396.500 dollari per ogni match della fase a gironi, 1.183.500 dollari per la semifinale e 2.367.000 dollari per la finale.

Il calcolo sui guadagni finali

Un titolo da imbattuto – come accaduto lo scorso anno con Sinner – vale quindi 5.071.000 dollari. Questa cifra, riportata sul sito del torneo, rappresenta la somma di tutti i premi precedenti ed è indicata per facilitare i calcoli: non deve essere intesa come un bonus aggiuntivo. Prendendo Sinner come esempio: se oggi dovesse vincere il titolo, incasserebbe il montepremi pieno. Ma anche in caso di una sconfitta nella fase a gironi, il bottino sarebbe rimasto molto consistente, poco sotto i 4,7 milioni di dollari.

Tutte le news di Tennis

