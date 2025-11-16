Quanto guadagna chi vince le Atp Finals? Dipende... Ecco come si calcola il montepremi del vincitore
Quanto incasserà il campione delle Nitto ATP Finals? Dipende dal numero di vittorie. Al premio di partecipazione di 331.000 dollari si aggiungono i premi per ciascuna vittoria: 396.500 dollari per ogni match della fase a gironi, 1.183.500 dollari per la semifinale e 2.367.000 dollari per la finale.
Il calcolo sui guadagni finali
Un titolo da imbattuto – come accaduto lo scorso anno con Sinner – vale quindi 5.071.000 dollari. Questa cifra, riportata sul sito del torneo, rappresenta la somma di tutti i premi precedenti ed è indicata per facilitare i calcoli: non deve essere intesa come un bonus aggiuntivo. Prendendo Sinner come esempio: se oggi dovesse vincere il titolo, incasserebbe il montepremi pieno. Ma anche in caso di una sconfitta nella fase a gironi, il bottino sarebbe rimasto molto consistente, poco sotto i 4,7 milioni di dollari.