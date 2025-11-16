Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner si porta a casa un montepremi da urlo: la cifra delle Atp Finals è da capogiro!

Il numero due del mondo per il secondo anno consecutivo ha conquistato il torneo dei Maestri senza perdere nemmeno un match
1 min
Tagsjannik sinnerNitto Atp Finals

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner è il campione delle Nitto Atp Finals. Il numero due del mondo si è imposto nella finale con Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(4) 7-5 chiudendo una settimana nella quale non ha perso nemmeno una partita e non ha concesso neanche un set ad alcun avversario. In termini di montepremi, l'edizione 2025 del torneo dei Maestri ha fatto registrare un sostanzioso aumento con un passaggio dai 14 milioni di dollari di un anno fa a 15.5 complessivi. Vincendo il torneo da imbattuto, Jannik ha guadagnato ben 5.071.000 di dollari.

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – $ 155.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 331.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 396.500 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.183.500 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.367.000 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.071.000 (1500 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Quando Sinner può tornare numero 1Quando comincia la Coppa Davis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS