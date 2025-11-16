Classifica Atp, quando Sinner può tornare numero 1 al mondo

Con la vittoria su Lorenzo Musetti nella terza partita del girone delle Nitto Atp Finals , Carlos Alcaraz ha ufficializzato la sua prima posizione nel ranking di fine anno. Il tennista spagnolo era infatti chiamato a vincere tre partite a Torino per rendere impossibile il sorpasso di Jannik Sinner entro il termine della stagione 2025 riuscendo così a chiudere l'anno più in alto di tutti nella classifica Atp per la seconda volta in carriera come già gli era accaduto nel 2022. Per tornare numero uno al mondo, Sinner dovrà dunque attendere l'inizio della prossima stagione ma i primi mesi dell'anno non gli presenteranno una situazione favorevole, mentre il sorpasso potrebbe concretizzarsi nelle prime settimane di marzo.

Quando Sinner può tornare numero 1

Al termine delle Nitto Atp Finals, sono 12.050 i punti in classifica di Alcaraz e 11.500 quelli di Sinner. Una distanza significativa che non permetterà a Sinner di operare il sorpasso dopo gli Australian Open, anche considerando i risultati ottenuti da entrambi i giocatori nel primo Slam della stagione. A Melbourne Sinner dovrà difendere i 2000 punti del titolo conquistato lo scorso anno, mentre Alcaraz solamente i 400 dei quarti di finale. Al termine del Major australiano, Sinner non avrà punti da difendere vista la sospensione di tre mesi che quest'anno lo ha lasciato lontano dai campi da febbraio a maggio. Tra febbraio e marzo Alcaraz dovrà invece difendere 1010 punti, tra cui il titolo di Rotterdam, e per Sinner il periodo più propizio per tornare in vetta alla classifica potrebbe essere quello in cui si giocheranno i Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami.