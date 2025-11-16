Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Quando comincia la Coppa Davis e quando gioca l'Italia: la data d'esordio degli azzurri

Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la squadra capitanata da Filippo Volandri proverà a difendere a Bologna il titolo conquistato lo scorso anno
2 min
TagsCoppa DavisItalia

Terminate le Nitto Atp Finals, manca sempre meno alle Final Eight di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna da martedì 18 a domenica 23 novembre. L'Italia campione in carica dovrà fare a meno del suo numero uno Jannik Sinner, che ha deciso di dare forfait per aggiungere una settimana di preparazione in vista della prossima stagione, e anche del suo numero due, Lorenzo Musetti, che chiuderà anzitempo il suo anno dopo le fatiche accumulate negli ultimi mesi. La squadra capitanata da Filippo Volandri esordirà nei quarti di finale contro l'Austria mercoledì 19 novembre alle ore 16:00, e, in caso di successo, tornerà in campo venerdì 21 sempre alle ore 16:00 contro la vincente di Francia-Belgio. La finale è invece in programma domenica 23 a partire dalle ore 15:00. 

Coppa Davis, il calendario completo

Quarti di finale

Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Cechia

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Cechia vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23 novembre (15:00)

 

 

 

