Sinner e il mancato bacio in diretta tv con la fidanzata Laila dopo il trionfo alle Atp Finals: solo un abbraccio tra i due
È ancora una volta Jannik Sinner il campione delle Nitto Atp Finals. Dopo aver sconfitto Taylor Fritz nella finale dello scorso anno, il numero due del mondo ha superato Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(4) 7-5 per confermarsi sul trono del torneo dei Maestri. Una gioia incontenibile per il tennista azzurro, che al termine della partita ha festeggiato la vittoria insieme al suo box, dove era presente anche la fidanzata Laila Hasanovic.
Sinner, niente bacio con Laila nel box
A differenza di quanto era accaduto lo scorso anno agli US Open, quando dopo il successo nell'ultimo atto del torneo contro Fritz si era lasciato andare ad un bel bacio con l'ex fidanzata Anna Kalinskaya, stavolta Sinner si è limitato ad abbracciare la sua nuova ragazza prima di concedersi a tutti gli altri componenti del suo angolo.