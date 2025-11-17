Sinner e Alcaraz, è un duello pazzesco: il dato assurdo dopo le Atp Finals

È andata a Jannik Sinner l'ultima sfida con Carlos Alcaraz di una stagione che li ha visti assoluti protagonisti in tutti i tornei più importanti del circuito. Il tennista azzurro si è confermato campione alle Nitto Atp Finals di Torino imponendosi con il punteggio di 7-6(4) 7-5 per conquistare il suo secondo titolo consecutivo sul veloce indoor dell'Inalpi Arena. Con la partita andata in scena nel torneo dei Maestri è salito a sedici il conto dei confronti diretti tra Jannik e Carlos, con quest'ultimo avanti 10-6 nei precedenti.

Sinner-Alcaraz, il dato incredibile della rivalità

Considerando i soli incroci del 2025, Alcaraz ha avuto la meglio agli Internazionali BNL d'Italia, al Roland Garros, al Masters 1000 di Cincinnati (per ritiro) e agli US Open, mentre Sinner ha trionfato a Wimbledon e proprio a Torino. Dopo l'ultimo atto delle Nitto Atp Finals, Alcaraz e Sinner hanno totalizzato 3.302 punti nel corso della loro rivalità dividendoseli perfettamente a metà: sono infatti 1.651 i punti vinti dall'uno e dall'altro. Un dato incredibile che rende ancora più affascinante il confronto in vista dei prossimi incontri.