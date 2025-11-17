Sinner è già tra le leggende del tennis: la sua percentuale di vittorie è storica, Djokovic superato!

Con il trionfo ottenuto su Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(4) 7-5 nell'ultimo atto delle Nitto Atp Finals 2025 , Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo a Torino. Per il numero due del mondo è arrivata la 31ª vittoria di fila sul cemento indoor: un successo che gli ha permesso di guadagnarsi la quinta striscia di vittorie più lunga di sempre su questa superficie nell'Era Open: l'ultimo ko di Jannik al coperto risale infatti alla finale delle Nitto Atp Finals 2023, quando si arrese a Novak Djokovic .

Sinner supera Djokovic in una speciale classifica

Dopo la vittoria su Alcaraz a Torino, Sinner ha raggiunto una percentuale di vittorie del 91,6% dall'inizio del 2024 (131 vittorie e 12 sconfitte), unendosi alle sole altre sei leggende del tennis in grado di raggiungere una percentuale di vittorie maggiore del 91% in due anni. Davanti a Jannik rimangono Roger Federer (95.1%), Jimmy Connors (94%), Bjorn Borg (92.8%), John McEnroe (92.7%) e Ivan Lendl (92.4%), mentre ha superato Novak Djokovic, fermo al 91,1% tra il 2014 e il 2015.