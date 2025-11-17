La coppia Lotto Henry Patten–Harri Heliovaara vincono il primo titolo alle Atp Finals

La coppia Lotto formata dall’inglese Henry Patten e dal finlandese Harri Heliövaara ha scritto oggi una nuova pagina di una carriera in formidabile crescita: i due si sono aggiudicati per la prima volta il prestigioso titolo di doppio alle Nitto ATP Finals, evento conclusivo della stagione ATP e palcoscenico riservato ai migliori otto team dell’anno. Nella cornice della Inalpi Arena di Torino, Patten e Heliovaara hanno disputato una finale impeccabile. Con un gioco brillante e aggressivo e una visione tattica perfettamente condivisa, hanno dominato i momenti chiave del match conquistando uno dei trofei più ambiti del circuito.



Il trionfo di Patten e Heliövaara con Lotto, rappresenta un grande successo: una conferma del ruolo di primo piano del marchio italiano al fianco di atleti d’élite, grazie alla continua ricerca e innovazione per realizzare calzature e abbigliamento da tennis di altissimo livello. Un successo che testimonia l’impegno dell’azienda montebellunese nel supportare le straordinarie performance dei propri atleti sui palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA