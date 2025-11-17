Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
La coppia Lotto Henry Patten–Harri Heliovaara vincono il primo titolo alle Atp Finals

Il tennista inglese in coppia con il finlandese si sono guadagnati il doppio all'Inalpi Arena di Torino
La coppia Lotto formata dall’inglese Henry Patten e dal finlandese Harri Heliövaara ha scritto oggi una nuova pagina di una carriera in formidabile crescita: i due si sono aggiudicati per la prima volta il prestigioso titolo di doppio alle Nitto ATP Finals, evento conclusivo della stagione ATP e palcoscenico riservato ai migliori otto team dell’anno. Nella cornice della Inalpi Arena di Torino, Patten e Heliovaara hanno disputato una finale impeccabile. Con un gioco brillante e aggressivo e una visione tattica perfettamente condivisa, hanno dominato i momenti chiave del match conquistando uno dei trofei più ambiti del circuito.
 
Il trionfo di Patten e Heliövaara con Lotto, rappresenta un grande successo: una conferma del ruolo di primo piano del marchio italiano al fianco di atleti d’élite, grazie alla continua ricerca e innovazione per realizzare calzature e abbigliamento da tennis di altissimo livello. Un successo che testimonia l’impegno dell’azienda montebellunese nel supportare le straordinarie performance dei propri atleti sui palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

