lunedì 17 novembre 2025
Jannik Sinner vince un'edizione da record per le Nitto Atp Finals: acolti da record su Sky

Jannik Sinner vince un’edizione da record per le Nitto Atp Finals: acolti da record su Sky

Oltre 1 milione 450 mila spettatori in total audience. E il 7,5% di share per la finale del torneo contro Alcaraz
1 min

Jannik Sinner trionfa alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino e chiude la miglior edizione di sempre del torneo nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, l’incontro finale dell’azzurro contro il numero uno del ranking Carlos Alcaraz – in diretta dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 1 milione 458 mila spettatori medi, con 2 milione 579 mila contatti unici e il 7,5% di share. Ottima performance anche per gli studi post, con la premiazione che è stata seguita da quasi 260 mila spettatori medi.

L’edizione 2025 del torneo segna un record per le Nitto ATP Finals su Sky, con ben tre partite oltre gli 800 mila spettatori medi complessivi in total audience e una media di 500 mila spettatori complessivi per match.

La settimana delle Nitto ATP Finals ha raccolto grandi numeri anche sui canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it sono stati quasi 2 milioni i visitatori unici, con 3,1 milioni le visite e oltre 12,5 milioni le page views. Sui social Sky e NOW i post hanno generato 5,3 milioni di engagement, 81,4 milioni di video views e 196,2 milioni di impression. 

Performance elevate per la finale, con il sito che registra 590,5 mila unique visitors, 660,7 mila visite e più di 3,4 milioni page views. Sui social 1,4 milioni di engagement, 13 milioni di video views e 38 milioni di impression.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

