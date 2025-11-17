Arriva il post social di Sinner dopo il trionfo alle Finals: "Un anno di alti e bassi..."
La stagione 2025 di Jannik Sinner si è chiusa nello stesso modo in cui era iniziata: con un trionfo. Il tennista azzurro aveva cominciato il suo anno confermandosi campione agli Australian Open e lo stesso ha fatto anche alle Nitto Atp Finals, dove ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz con lo score di 7-6(4) 7-5. Per il numero due del mondo si è trattato dell'ultimo impegno della stagione, visto il forfait dalle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.
Sinner, il bilancio della sua stagione
Dopo il trionfo all'Inalpi Arena di Torino, per Sinner sarà tempo di prendersi qualche giorno di pausa prima di tornare a lavoro in vista della prossima stagione. "Un anno speciale - ha scritto Jannik nel post Instagram che celebra la sua vittoria alle Finals -, con alti e bassi, ma pieno di gratitudine per le persone che mi circondano. Non potrei farcela senza questa squadra. Una delle settimane più belle dell'anno, grazie per il supporto e per tutto il duro lavoro. Ora è il momento di una piccola pausa".