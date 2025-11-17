Arriva il post social di Sinner dopo il trionfo alle Finals: "Un anno di alti e bassi..."

La stagione 2025 di Jannik Sinner si è chiusa nello stesso modo in cui era iniziata: con un trionfo. Il tennista azzurro aveva cominciato il suo anno confermandosi campione agli Australian Open e lo stesso ha fatto anche alle Nitto Atp Finals, dove ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz con lo score di 7-6(4) 7-5. Per il numero due del mondo si è trattato dell'ultimo impegno della stagione, visto il forfait dalle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.