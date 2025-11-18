Galliani e la battuta su Sinner: "Sto facendo disperare mia moglie perché...". Poi la previsione sull'Italia ai Mondiali
"Sinner? Io sono stato per tanti anni innamorato di Djokovic e ora lo sono di Sinner. Sono stato fortunato perchè ho perso la testa per due milanisti". Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e del Monza, commenta il successo di Jannik Sinner alle Finals di Torino: "Ho preso una cotta per questo ragazzo. Faccio disperare mia moglie, perchè cerco sempre di vederlo. Anche negli orari più strani: ad esempio quando gioca dall'altra parte del mondo. Provo a liberarmi da tutti gli impegni di lavoro per vederlo all'opera. L'altro giorno sono riuscito a vederlo anche nell'allenamento live", ha detto Galliani al Galà dedicato ad Italo Galbiati.
Galliani su Gattuso: "Ci porterà ai Mondiali"
L'ex dirigente parla anche della Nazionale, guidata da Gattuso, ex calciatore del Milan: "E' determinato, forte. Se c'è un uomo che può portarci ai Mondiali è proprio lui. Perchè siamo finiti in questa crisi così pesante? E' un momento difficile. Nelle nostre squadre ci sono sempre meno italiani e non è facile trovare una squadra formata da giocatori di prima fascia. Ma stavolta sono sicuro che andremo ai Mondiali". Infine l'ex amministratore delegato del Milan in vista del derby della Madonnina della 12ª giornata ricorda: "I miei preferiti sono stati quelli di Champions in sei giorni nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione".