"Sinner? Io sono stato per tanti anni innamorato di Djokovic e ora lo sono di Sinner. Sono stato fortunato perchè ho perso la testa per due milanisti". Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e del Monza, commenta il successo di Jannik Sinner alle Finals di Torino: "Ho preso una cotta per questo ragazzo. Faccio disperare mia moglie, perchè cerco sempre di vederlo. Anche negli orari più strani: ad esempio quando gioca dall'altra parte del mondo. Provo a liberarmi da tutti gli impegni di lavoro per vederlo all'opera. L'altro giorno sono riuscito a vederlo anche nell'allenamento live", ha detto Galliani al Galà dedicato ad Italo Galbiati.