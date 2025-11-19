La Coppa Davis senza Sinner e Alcaraz, Gaudenzi reagisce così: “Con questi calendari…”

È successo tutto nella notte tra lunedì e martedì: i compagni non hanno fatto in tempo a salutarlo che Alcaraz era già diretto a Murcia. Il numero 1 del mondo non giocherà la Coppa Davis e domani, senza di lui, la Spagna esordirà contro la Repubblica Ceca. La buona volontà non era mancata. Nonostante il problema accusato nel match contro Sinner alle ATP Finals, Carlitos era comunque arrivato due giorni fa a Bologna. Poi sono arrivati gli esiti della risonanza al bicipite femorale destro e il consulto con il suo medico personale, Juanjo Lopez. La diagnosi: edema muscolare. Giocare avrebbe significato correre un rischio troppo alto. Nella notte anche il dottore della nazionale ha confermato il verdetto, e il capitano David Ferrer ha preso atto senza discussioni, pur restando orfano della sua stella. I compagni, andati a dormire nel dubbio, lo hanno scoperto solo al mattino, eccezion fatta per l’ex top 10 Pablo Carreno Busta, che scenderà in campo da secondo singolarista: «Carlos mi ha scritto un messaggio dicendomi ‘preparati’. Io sono pronto». Da possibile grande favorita, la Spagna ora si ritrova improvvisamente outsider contro la Repubblica Ceca. In singolare giocheranno Munar e Carreno Busta, mentre il doppio toccherà a Granollers e Pedro Martinez. Gli iberici, peraltro, si erano già presentati a Bologna senza il loro n. 2, Davidovich Fokina. Il numero 14 del mondo aveva declinato la disponibilità in due occasioni prima di questa Final Eight, di conseguenza Ferrer non lo aveva scelto quando doveva consegnare i primi 4 nomi. La decisione non era piaciuta a Davidovich, che poi, chiamato come quinto membro, non ha dato l'ok. In conferenza è stato chiesto al capitano iberico se oggi rimpianga la gestione del giocatore, ma la replica è stata secca: «Prossima domanda, non risponderò».