Cobolli tra la Davis e lo scudetto della Roma: la risposta che stupisce tutti
Numero uno azzurro in questa Final Eight di Coppa Davis, complice l'assenza della stella Jannik Sinner, Flavio Cobolli è pronto a trascinare l'Italia di capitan Volandri davanti al pubblico di Bologna. Sempre con la Roma tra i suoi pensieri, come dimostrato nell'intervista concessa a La Stampa. Dopo aver preferito il tennis al mondo del calcio, il classe 2002 segue da tifoso la squadra allenata da Gian Piero Gasperini e il suo cammino in Serie A.
Cobolli: "Barattare una Coppa Davis per lo scudetto della Roma? Mai, però..."
Così Flavio Cobolli, tra tennis, calcio e Roma: "Convinto della scelta fatta? Sempre stato convinto. Il tennis è il mio sport. La mia somiglianza con Florenzi nel calcio? Come me si adattava in tanti ruoli. Ha coordinazione, talento, corsa. E poi è tifoso della Roma", ha aggiunto il talento azzurro. Parallelismo tra tennis e calcio che porta ad una provocazione: Cobolli baratterebbe mai una Coppa Davis con lo scudetto della Roma? Il tennista capitolino ha le idee chiarissime: "No, mai. Però quest’anno la Roma lo scudetto lo vince", parola di Flavio.