Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cobolli tra la Davis e lo scudetto della Roma: la risposta che stupisce tutti

Le dichiarazioni rilasciate dal tennista romano, tifoso giallorosso, a pochi passi dal torneo che attende l'Italia guidata da Volandri, orfana di Jannik Sinner
2 min
TagsFlavio CobolliCoppa DavisRoma

Numero uno azzurro in questa Final Eight di Coppa Davis, complice l'assenza della stella Jannik Sinner, Flavio Cobolli è pronto a trascinare l'Italia di capitan Volandri davanti al pubblico di Bologna. Sempre con la Roma tra i suoi pensieri, come dimostrato nell'intervista concessa a La Stampa. Dopo aver preferito il tennis al mondo del calcio, il classe 2002 segue da tifoso la squadra allenata da Gian Piero Gasperini e il suo cammino in Serie A.

Cobolli: "Barattare una Coppa Davis per lo scudetto della Roma? Mai, però..."

Così Flavio Cobolli, tra tennis, calcio e Roma: "Convinto della scelta fatta? Sempre stato convinto. Il tennis è il mio sport. La mia somiglianza con Florenzi nel calcio? Come me si adattava in tanti ruoli. Ha coordinazione, talento, corsa. E poi è tifoso della Roma", ha aggiunto il talento azzurro. Parallelismo tra tennis e calcio che porta ad una provocazione: Cobolli baratterebbe mai una Coppa Davis con lo scudetto della Roma? Il tennista capitolino ha le idee chiarissime: "No, mai. Però quest’anno la Roma lo scudetto lo vince", parola di Flavio.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Coppa Davis, le scelte di VolandriItalia forte anche senza Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS