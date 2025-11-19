Cobolli tra la Davis e lo scudetto della Roma: la risposta che stupisce tutti

Cobolli: "Barattare una Coppa Davis per lo scudetto della Roma? Mai, però..."

Così Flavio Cobolli, tra tennis, calcio e Roma: "Convinto della scelta fatta? Sempre stato convinto. Il tennis è il mio sport. La mia somiglianza con Florenzi nel calcio? Come me si adattava in tanti ruoli. Ha coordinazione, talento, corsa. E poi è tifoso della Roma", ha aggiunto il talento azzurro. Parallelismo tra tennis e calcio che porta ad una provocazione: Cobolli baratterebbe mai una Coppa Davis con lo scudetto della Roma? Il tennista capitolino ha le idee chiarissime: "No, mai. Però quest’anno la Roma lo scudetto lo vince", parola di Flavio.