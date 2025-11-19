Italia-Austria Coppa Davis: orario e dove vedere in tv le partite

Prende il via oggi il cammino dell’Italia nella Coppa Davis, o meglio nella Final Eight dell’edizione 2025. Capitan Volandri deve fare a meno di Sinner e Musetti, ma può comunque contare su una squadra molto competitiva: Sonego, Cobolli e Berrettini si contenderanno i posti nei singolari, mentre il doppio sarà affidato al collaudato duo Bolelli–Vavassori. L’avversaria di giornata è l’Austria, sulla carta la formazione meno temibile tra le otto finaliste. Si comincia alle 16 a Bologna, con due incontri di singolare in successione e, se necessario, il doppio decisivo.