mercoledì 19 novembre 2025
Italia-Austria Coppa Davis: orario e dove vedere in tv le partite

Gli azzurri fanno il proprio esordio nella competizione nei quarti di finale a Bologna: tutte le info
1 min

Prende il via oggi il cammino dell’Italia nella Coppa Davis, o meglio nella Final Eight dell’edizione 2025. Capitan Volandri deve fare a meno di Sinner e Musetti, ma può comunque contare su una squadra molto competitiva: Sonego, Cobolli e Berrettini si contenderanno i posti nei singolari, mentre il doppio sarà affidato al collaudato duo Bolelli–Vavassori. L’avversaria di giornata è l’Austria, sulla carta la formazione meno temibile tra le otto finaliste. Si comincia alle 16 a Bologna, con due incontri di singolare in successione e, se necessario, il doppio decisivo.

Italia-Austria Coppa Davis, l’orario delle sfide

Si gioca alle ore 16. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, aprirà il programma il singolare tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov. Il match si disputerà al meglio dei tre set.

Italia-Austria in tv

Le sfide di Coppa Davis si potranno seguire in diretta tv su Supertennis.

 

 

