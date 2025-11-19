Coppa Davis, Berrettini c'è: le scelte ufficiali dell'Italia contro l'Austria
A pochi minuti dall'esordio contro l'Austria, il capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha sciolto le riserve sulla formazione ufficiale. Nella giornata di martedì Matteo Berrettini aveva avvertito un leggero fastidio alla schiena al termine dell’allenamento della vigilia, ma la rifinitura di questa mattina ha dato esito positivo e il romano aprirà le danze per i campioni in carica nel primo singolare.
Prima Berrettini, poi Cobolli: chi scende in campo contro l'Austria
A disputare il primo incontro sarà dunque Berrettini, che affronterà il numero 177 del ranking mondiale Jurij Rodionov. A seguire toccherà al numero uno della squadra Flavio Cobolli, che se la vedrà con il numero 79 del mondo Filip Misolic. A meno di sorprese, nell'eventuale doppio decisivo a scendere in campo sarà invece la collaudata coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle Atp Finals di Torino, contro il duo Erler/Miedler.