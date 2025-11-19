Coppa Davis, Berrettini c'è: le scelte ufficiali dell'Italia contro l'Austria

A pochi minuti dall'esordio contro l'Austria, il capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha sciolto le riserve sulla formazione ufficiale. Nella giornata di martedì Matteo Berrettini aveva avvertito un leggero fastidio alla schiena al termine dell’allenamento della vigilia, ma la rifinitura di questa mattina ha dato esito positivo e il romano aprirà le danze per i campioni in carica nel primo singolare.