Alcaraz senza freni: "Sinner ossessionato da me, deve pensare a cosa migliorare". E risponde allo zio di Nadal

Dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo atto delle Nitto Atp Finals per mano di Jannik Sinner , anche Carlos Alcaraz ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis di Bologna. Il numero uno al mondo ha riportato un infortunio nella finale di Torino che lo ha costretto a chiudere anzitempo la sua stagione per iniziare il recupero in vista della preparazione del 2026. In una recente intervista rilasciata a Marca, lo spagnolo ha parlato della rivalità con Sinner, della Coppa Davis e della longevità di Novak Djokovic , oltre che dato una risposta a Toni Nadal , zio di Rafa, secondo cui nel tennis dovrebbero esserci dei cambiamenti per far sì che i giocatori non colpiscano la palla così forte.

Alcaraz senza freni su Sinner

"È vero che, negli ultimi anni, sia Jannik che io siamo stati quelli che sono stati più costanti, insieme ad altri - le parole di Alcaraz sul rivale -. Ma mentalmente, siamo solo noi due. È possibile che passeremo il testimone a un'altra generazione. Jannik ha perso due o tre partite negli ultimi due anni, e la stragrande maggioranza di queste sono state contro di me. Jannik deve analizzare e pensare a cosa deve migliorare per battere più spesso il giocatore che non è riuscito a battere. È logico e normale. Ho perso contro più giocatori, ma il mio obiettivo è cercare di migliorare e fare le cose in modo che la prossima volta che ci affronteremo sarò un giocatore molto migliore".

Su Djokovic e la Coppa Davis

"Beh, Djokovic sta ancora giocando - ha aggiunto Alcaraz -. Gli anni passano, ma Djokovic è ancora lì, è il numero quattro al mondo e ha raggiunto le semifinali di ogni Grande Slam. Ha il livello e la motivazione, perché il suo corpo glielo permette, per continuare a competere e a rimanere ai massimi livelli". E sulla Coppa Davis: "Non so se la Coppa Davis mi debba qualcosa, ma quello di cui sono certo è che prima o poi arriverà il momento. Preferisco che arrivi prima che dopo, ma quel giorno arriverà. Non mi vedo giocare fino a 38 anni; sarà un anno alla volta e vedremo fin dove arriverò".

La risposta a Toni Nadal

"Sarebbe come fare un passo indietro - ha spiegato il numero uno al mondo -. Il tennis è nato con racchette di legno, poi è passato al metallo, poi all'alluminio, e ora abbiamo altri tipi di racchette che permettono di generare più spin. Prima, il gioco era più piatto, con più slice, ma meno veloce. Nel corso degli anni, ai tempi di Rafa, il gioco era già più veloce di prima, e ora è ancora più veloce. Non possiamo andare contro l'evoluzione. Dobbiamo essere fisicamente preparati alla velocità con cui si gioca. Direi che non sono d'accordo con questa idea".