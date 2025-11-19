Da Zizou Bergs (in onore di Zidane) a Collignon: tutto sul Belgio avversaria dell'Italia in Coppa Davis
Inviato a Bologna - Con la vittoria di Berrettini e Cobolli, entrambe in due set, non c'è stato bisogno nemmeno del doppio. Meglio di così non poteva partire la squadra di Volandri, chiamata a difendere la Coppa Davis a Bologna, senza Sinner e Musetti. Contro l'Austria ai quarti è finita 2-0, adesso in semifinale c'è il Belgio. Vediamo nel dettaglio chi sono.
Il Belgio, avversario dell'Italia
Il Belgio non si qualificava per le semifinali di Coppa Davis dal 2017: è una delle tre nazioni ad aver raggiunto la finale della Coppa Davis tre volte senza vincere il titolo, insieme a India e Romania
Zizou Bergs, ecco chi è
Zizou Bergs, 26 anni, deve il suo nome al campione di calcio Zinedine Zidane. "Mio padre giocava a calcio, ma non ad alto livello, come passatempo. E lo chiamavano Zizou per i suoi giochetti con il pallone" ha raccontato in un’intervista. Attualmente occupa la posizione numero 43 nel ranking, con un best ranking di 39. In Coppa Davis ha vinto 8 delle ultime 11 partite disputate. Nel 2024 ha battuto Cobolli nella fase a gironi della Coppa Davis, infliggendogli un pesante 6-0 nel terzo set. Sempre nello stesso anno, Flavio lo ha sconfitto in quattro set in rimonta nel terzo turno degli Us Open: sono gli unici incontri tra i due, quindi sono 1-1 nei precedenti.
Chi è Raphael Collignon
Raphael Collignon è numero 86 nel ranking, con un best ranking di 73. Nel 2025 ha fatto il suo ingresso in Top 100 e ha vinto il suo primo match nel circuito maggiore contro Fabio Fognini a Marrakech. A settembre ha battuto De Minaur in casa sua, a Sydney, in coppa Davis. Un’impresa, la vittoria del gigante belga nella prima partita contro un top 10, ottenuta oltretutto combattendo anche con i crampi che nel terzo set lo hanno fatto contorcere dal dolore.
Il giovane Alexander Blockx
Nel gruppo c'è anche il giovane 20enne Alexander Blockx. Finora ha giocato solo due partite in Coppa Davis e le ha perse entrambe, nelle qualificazioni della scorsa edizione: una era contro Matteo Berrettini.
I doppisti Gille e Vliegen
Gille e Vliegen sono una coppia di doppio piuttosto rodata: 34 e 32 anni, sono rispettivamente numero 49 e numero 66 nel ranking di doppio, e sono dei veri e propri specialisti. Insieme hanno vinto nove partite su 17 disputate in Coppa Davis.
