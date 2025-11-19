Da Zizou Bergs (in onore di Zidane) a Collignon: tutto sul Belgio avversaria dell'Italia in Coppa Davis

Raphael Collignon è numero 86 nel ranking, con un best ranking di 73 . Nel 2025 ha fatto il suo ingresso in Top 100 e ha vinto il suo primo match nel circuito maggiore contro Fabio Fognini a Marrakech. A settembre ha battuto De Minaur in casa sua, a Sydney, in coppa Davis. Un’impresa, la vittoria del gigante belga nella prima partita contro un top 10, ottenuta oltretutto combattendo anche con i crampi che nel terzo set lo hanno fatto contorcere dal dolore.

Il giovane Alexander Blockx

Nel gruppo c'è anche il giovane 20enne Alexander Blockx. Finora ha giocato solo due partite in Coppa Davis e le ha perse entrambe, nelle qualificazioni della scorsa edizione: una era contro Matteo Berrettini.

I doppisti Gille e Vliegen

Gille e Vliegen sono una coppia di doppio piuttosto rodata: 34 e 32 anni, sono rispettivamente numero 49 e numero 66 nel ranking di doppio, e sono dei veri e propri specialisti. Insieme hanno vinto nove partite su 17 disputate in Coppa Davis.