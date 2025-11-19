Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Coppa Davis, a Bologna c'è anche Djokovic prima di Italia-Austria: il motivo

Il campione serbo protagonista di una cerimonia, insieme con Bors Becker e Ivan Ljubicic. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
1 min

Inviato a Torino - Novak Djokovic in campo in Coppa Davis. È successo poco prima del debutto dell'Italia. Il campione serbo a Bologna ha omaggiato Nikola Pilić, campione del suo Paese che ha vinto 6 titoli di Coppa Davis come allenatore, anche con 3 nazioni diverse (Serbia, Croazia e Germania). Per la cerimonia erano presenti anche Ivan Ljubicic e Boris Becker. Nole è stato accolto dagli applausi dei tifosi. 

Djokovic e quei tre match point annullati da Sinner

La Serbia non si è qualificata per le Finals di Coppa Davis. I tifosi italiani ricordano sempre i tre match point annullati da Sinner a Djokovic nel 2023, con l'Italia già sotto 1-0 in semifinale. Da lì è cambiata la storia dell'Italia, che ha vinto due Davis consecutive dopo quella mitica del '76, e anche di Jannik Sinner, che non si è più fermato scrivendo pagine importanti di storia del tennis azzurro e mondiale. Nole lo aveva appena sconfitto in finale alle Finals di Torino. Quella ancora oggi è l'ultima sconfitta subita in indoor da Sinner. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

