mercoledì 19 novembre 2025
Troppa luce in campo, Berrettini costretto a fermare la sfida in Coppa Davis: Matteo ne approfitta, e...

Troppa luce in campo, Berrettini costretto a fermare la sfida in Coppa Davis: Matteo ne approfitta, e...

Il tennista azzurro e l'austriaco Rodionov costretti ad interrompere il match per un quarto d'ora per un problema all'illuminazione dell'impianto
Valerio Minutiello
1 min

Piccolo fuori programma nella prima sfida tra Italia e Austria di Coppa Davis. Berrettini ha appena vinto il primo set con Rodionov 6-3. Nel secondo l’austriaco è avanti 1-0 ma Matteo sta portando a casa il suo primo game al servizio 40-0. A un certo punto all’improvviso i giocatori si fermano. Il motivo è che dalla tribuna dietro le panchine all’improvviso si è intensificata la luminosità e dà fastidio.

Toilet break per Berrettini

Un problema evidentemente di non facile soluzione visto che il gioco è rimasto fermo per diversi minuti. Dopo aver parlato un po’ con Volandri, a un certo punto Berrettini ne ha approfittato per un rapido toilet break ma al suo ritorno il problema era tutt’altro che risolto. Troppi minuti di interruzione e allora Matteo ha deciso di fare un mini riscaldamento e provare qualche servizio. Stessa cosa ha fatto Rodionov. Il giudice di sedia è sceso per parlare con alcuni responsabili poi si è consultata con i giocatori, che si sono messi a fare qualche scambio perché si stavano raffreddando troppo. Dagli altoparlanti hanno annunciato che il gioco sarebbe ripreso dopo pochi istanti e in effetti la partita è ricominciata dopo un’interruzione di circa 15 minuti. Servizio vincente di Berrettini e 1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

