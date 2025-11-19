Cobolli sta per servire in Davis, arriva l'urlo del tifoso dagli spalti: "Forza Roma!"
È iniziata con il piede giusto la corsa dell'Italia alla difesa del titolo nelle Finals di Coppa Davis. A regalare il vantaggio alla squadra capitanata da Filippo Volandri è stato Matteo Berrettini, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6(4) su Jurij Rodionov. Dopo il successo del tennista romano tocca a Flavio Cobolli chiudere i giochi contro l'Austria e battere il numero 79 del ranking Atp Filip Misolic per evitare di allungare la sfida dei quarti di finale al doppio decisivo che vedrebbe scendere in campo per gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
L'urlo del tifoso dagli spalti durante il match di Cobolli
Non poteva iniziare in maniera migliore l'incontro di Cobolli, che ha trovato il break in apertura di primo set riuscendo a strappare la battuta al suo avversario nel primo game della partita. Senza particolari problemi, Flavio è poi riuscito a confermare il vantaggio facendo scatenare il pubblico presente sugli spalti dell'Unipol Arena di Bologna, da cui si è levato anche un "Forza Roma!", squadra di cui il tennista azzurro è grandissimo tifoso.