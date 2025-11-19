Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cobolli sta per servire in Davis, arriva l'urlo del tifoso dagli spalti: "Forza Roma!"

L'Italia punta a chiudere i giochi contro l'Austria dopo il successo di Matteo Berrettini su Jurij Rodionov che ha aperto la giornata
1 min
TagsFlavio CobolliCoppa Davis

È iniziata con il piede giusto la corsa dell'Italia alla difesa del titolo nelle Finals di Coppa Davis. A regalare il vantaggio alla squadra capitanata da Filippo Volandri è stato Matteo Berrettini, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6(4) su Jurij Rodionov. Dopo il successo del tennista romano tocca a Flavio Cobolli chiudere i giochi contro l'Austria e battere il numero 79 del ranking Atp Filip Misolic per evitare di allungare la sfida dei quarti di finale al doppio decisivo che vedrebbe scendere in campo per gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

L'urlo del tifoso dagli spalti durante il match di Cobolli

Non poteva iniziare in maniera migliore l'incontro di Cobolli, che ha trovato il break in apertura di primo set riuscendo a strappare la battuta al suo avversario nel primo game della partita. Senza particolari problemi, Flavio è poi riuscito a confermare il vantaggio facendo scatenare il pubblico presente sugli spalti dell'Unipol Arena di Bologna, da cui si è levato anche un "Forza Roma!", squadra di cui il tennista azzurro è grandissimo tifoso. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Berrettini commosso dopo la vittoria in DavisCoppa Davis, a Bologna c'è anche Djokovic

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS