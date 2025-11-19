Cobolli sta per servire in Davis, arriva l'urlo del tifoso dagli spalti: "Forza Roma!"

È iniziata con il piede giusto la corsa dell'Italia alla difesa del titolo nelle Finals di Coppa Davis. A regalare il vantaggio alla squadra capitanata da Filippo Volandri è stato Matteo Berrettini, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6(4) su Jurij Rodionov. Dopo il successo del tennista romano tocca a Flavio Cobolli chiudere i giochi contro l'Austria e battere il numero 79 del ranking Atp Filip Misolic per evitare di allungare la sfida dei quarti di finale al doppio decisivo che vedrebbe scendere in campo per gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.