Italia-Belgio, semifinale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l'Italia va fortissimo. La nazionale campione in carica capitanata da Filippo Volandri ha aperto le sue Finals di Coppa Davis con una vittoria netta per 2-0 sull'Austria, guidata dai successi in singolare di Matteo Berrettini, che nel primo incontro ha avuto la meglio su Jurij Rodionov, e di Flavio Cobolli, che ha chiuso la pratica battendo Filip Misolic. Grazie a questa vittoria, gli azzurri guadagnano all'Unipol Arena di Bologna la semifinale contro il Belgio, che a sorpresa ha eliminato la Francia nei quarti di finale di martedì.
Italia-Belgio, orario e quando si gioca
La sfida tra Italia e Belgio, valida per la semifinale di Coppa Davis 2025, è in programma venerdì 21 novembre a partire dalle ore 16:00 all'Unipol Arena di Bologna.
I convocati del Belgio
Sono Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx e i doppisti Sander Gille e Joran Vliegen a comporre il quintetto belga guidato dal capitano Steve Darcis.
Il precedente tra Italia e Belgio
C'è un precedente recentissimo tra Italia e Belgio, che si sono affrontate lo scorso anno nella fase a gironi delle Finals di Coppa Davis. Ad avere la meglio furono gli azzurri, che si imposero per 2-1 grazie alla vittoria di Berrettini su Blockx e quella di Bolelli/Vavassori su Gille/Vliegen dopo il successo di Bergs su Cobolli.
Dove vedere la sfida in tv
Tutte le partite delle Finals di Coppa Davis 2025 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX.