Italia-Belgio, semifinale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l'Italia va fortissimo. La nazionale campione in carica capitanata da Filippo Volandri ha aperto le sue Finals di Coppa Davis con una vittoria netta per 2-0 sull'Austria, guidata dai successi in singolare di Matteo Berrettini, che nel primo incontro ha avuto la meglio su Jurij Rodionov, e di Flavio Cobolli, che ha chiuso la pratica battendo Filip Misolic. Grazie a questa vittoria, gli azzurri guadagnano all'Unipol Arena di Bologna la semifinale contro il Belgio, che a sorpresa ha eliminato la Francia nei quarti di finale di martedì.