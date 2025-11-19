Djokovic e le bellissime parole su Sinner: "C'è poco da aggiungere, ho visto il primo set con Alcaraz e..."

Sinner e Alcaraz a Bologna non ci sono ma è come se lo fossero. Sono tra gli striscioni dei tifosi, nella bocca degli addetti ai lavori e, soprattutto, nelle dichiarazioni di un fenomeno che alzato per sempre l'asticella di questo bellissimo sport. Ospite d'onore della Coppa Davis Novak Djokovic , invitato per celebrare il padre tennistico Nikola Pilic , scomparso lo scorso 23 settembre.

Le bellissime parole di Djokovic su Sinner e Alcaraz

Il serbo, sollecitato dalle domande dei cronisti, ha parlato volentieri della finale delle Atp Finals che ha visto Jannik Sinner trionfare contro Alcaraz: "Sì, ho visto il primo set, perché solitamente è sempre tiratissimo e anche questa volta è finito 7-6. Ho visto tanta tensione, grande intensità in campo, e un livello di tennis sinceramente astronomico. Di solito non mi piace guardare le partite di tennis di altri giocatori perché vorrei stare io in campo con loro ma le partite di loro due le guardo con interesse perché sono a un livello molto, molto alto, la loro rivalità è un qualcosa di molto positivo per il nostro sport ed è fantastico vederli giocare l'uno contro l'altro", ha dichiarato Djokovic ai microfoni di Eurosport.