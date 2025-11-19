Berrettini, l'incontro speciale con Belinelli e la battuta che fa ridere tutti: "Finalmente..."

Inviato a Bologna - Un incontro davvero speciale. Matteo Berrettini era fuori dalla sala conferenze, in fila in attesa del suo turno. Stava parlando il suo avversario, l'austriaco Rodionov, sconfitto in due set da Matteo. La conferenza stava andando per le lunghe. A un certo punto ad addolcire l'attesa è arrivato da lontano Marco Belinelli .

La battuta di Berrettini: "Finalmente uno più alto di me..."

Alla visione dell'ex cestista, uno dei più forti della storia in Italia, capace di trionfare anche in Nba, Berrettini ha sorriso e ha detto: "Finalmente uno più alto di me...". I due si sono abbracciati e hanno iniziato a parlare. "Sei alto eh..:", gli ha detto Belinelli. "Dobbiamo vederci presto, organizziamo, così possiamo parlare tranquillamente", gli ha proposto Berrettini. Belinelli è stato ospite speciale in questa giornata di Davis, in cui ha anche lanciato la monetina nella sfida tra Cobolli e Cilic, vinta 6-1 6-3 dall'azzurro. L'Italia è in semifinale. Un po' c'è anche la mano di Belinelli.