Fanno una domanda "scomoda" a Cobolli, interviene Volandri: "Se rispondi ti taglio la lingua!"

Inviato a Torino - Volandri non vuole sentire parlare di percentuali o di possibile tris in Coppa Davis. La scaramanzia gli impone di bloccare sul nascere ogni tabella, previsione, quota. In conferenza stampa chiedono a Cobolli di quantificare in percentuale la possibilità dell'Italia di alzare al cielo la terza Coppa Davis. Volandri lo blocca subito: "Se rispondi ti taglio la lingua!". Flavio non ci prova nemmeno, e dice "Non rispondo". Il tennista azzurro ha appena vissuto quello che ha definito "Il giorno più bello della mia vita". Con la vittoria contro l'austriaco Misolic in due set 6-1 6-3, ha appena trascinato l'Italia in semifinale di Coppa Davis , da numero uno del team azzurro.

Cobolli: "Il giorno più bello della mia vita"

Senza Sinner e Musetti, c'è un'Italia che può vincere, e oggi l'ha dimostrato insieme con Berrettini: "È speciale giocare su questo campo, è decisamente il giorno più bello della mia vita. Ho sempre sognato di indossare questa maglia. Farlo in Italia è stupendo, grazie a tutti", ha detto in campo subito dopo la vittoria.