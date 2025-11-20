Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Il retroscena sul nuovo inno del tennis italiano: chi lo canta e cosa c'è dietro la scelta

“Di Campo in Campo” è la nuova canzone della FITP: tutti i segreti del brano e i valori che porta
1 min
TagsFrancesca MichielinInnoCoppa Davis

«I campioni talvolta si sentono soli...». È di Francesca Michielin la voce che ieri ha interpretato prima match di Italia-Austria, “Di Campo in Campo”, l’inno della FITP. Racconta in poco più di due minuti i valori fondanti della Federazione: non un semplice rap né una poesia musicata. Francesca Michielin non solo ha interpretato il brano, ma l’ha fatto suo mettendo mano sia al testo che alla musica. Il concept si ispira ad una frase iconica di Nelson Mandela: “Io non perdo mai. O vinco o imparo”; messaggio nel quale la FITP si riconosce e che si riflette con forza nel testo del brano.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

