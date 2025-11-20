Sinner e Musetti, quel messaggio all'Italia prima della sfida con l'Austria: la rivelazione di Berrettini

Inviato a Bologna - La Coppa Davis nel 2023 l'Italia l'ha vinta con Berrettini in panchina a sostenere i compagni. Poi arrivò la famosa promessa di Sinner: "Matteo tranquillo, la rivinciamo insieme". E lo hanno fatto dopo un solo anno. Adesso in campo c'è Berrettini, senza Sinner: tocca a lui e magari avrà fatto una promessa al suo amico Jannik. L'Italia nell'esordio con l'Austria ha dimostrato che può dire la sua facendo a meno del numero due al mondo e anche del numero 8, Musetti, entrambi stremati da un finale di stagione ad altissima intensità. Sinner a Torino durante le Atp Finals aveva detto: "Seguirò la Coppa Davis da lontano". Lorenzo invece ha dovuto dare forfait perché glielo chiedeva il fisico e perché proprio in questi giorni sta per diventare papà per la seconda volta e deve stare accanto a Veronica.

Sinner e Musetti, il messaggio alla nazionale

Entrambi però sono vicini alla nazionale con il cuore. Lo ha rivelato Berrettini, dopo aver conquistato il primo punto contro Rodionov. Sinner e Musetti hanno inviato un messaggio alla squadra prima della sfida con l'Austria. “Non credo che loro la vivano in modo diverso - le parole di Matteo - io la vivo bene nel senso che da quando sono piccolo e giocavo nei circoli di Roma, mi piaceva giocare le coppe a squadre, la serie D, C, B, A2, A1, province, regioni e tutto quello che c’era da giocare a squadre mi piaceva tantissimo. Quindi ho sempre avuto questa ispirazione. Credo che Lorenzo e Jannik abbiano un attaccamento alla maglia molto importante, lo hanno dimostrato negli anni precedenti, ci hanno scritto, sono stati vicini a noi nella preparazione della partita, sono sicuro che lo faranno oggi a prescindere dal risultato".

Anche un messaggio può dare quella carica giusta che può servire per superare le difficoltà, insieme al supporto dei tifosi sugli spalti. Da lì ha tirato fuori tutta l'energia di cui aveva bisogno Berrettini per annullare tre set point nel secondo parziale a Rodionov, e non portare la partita al terzo. Adesso in semifinale con il Belgio è ancora più insidiosa. L'Italia lo ha affrontato l'anno scorso nelle qualificazioni e ha vinto 2-1. Chissà cosa scriveranno Sinner e Musetti per caricare la squadra.