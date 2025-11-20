Con il forfait di Alcaraz, gli equilibri della Coppa Davis cambiano sensibilmente: è ora la Germania a presentarsi con il giocatore dal ranking più alto in campo, Alexander Zverev, affiancato da un doppio d’élite come Krawietz e Putz, freschi vincitori delle ultime Nitto ATP Finals e capaci di chiudere il 2025 al sesto posto nella Race to Torino. Un biglietto da visita che avvicina pericolosamente la squadra tedesca al profilo della vera favorita del torneo. Oggi la sfida verità contro l’Argentina. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

18:06

Struff sul 3-1

Struff mantiene il controllo e sale 3-1: apre il game con un ace e una prima che l’argentino non rimette in campo. Dopo un errore di rovescio arriva una prima vincente per il 40-30, ma Etcheverry si salva una volta chiudendo a rete. Ai vantaggi il tedesco rimette ordine con servizio e dritto, chiudendo poi con una bella demi-volée.

18:01

Etcheverry accorcia: 2-1

Etcheverry tiene finalmente un turno di servizio e accorcia sul 2-1, anche se il primo set è già compromesso. Parte con un ace — il terzo, unico modo con cui ha fatto punti finora — poi si prende il primo scambio da fondo, complice il punteggio sfavorevole che spesso lo rende più sciolto. Chiude il game con il solito schema servizio–dritto, nonostante le lunghe pause tra prima e seconda.

17:58

Struff tiene il break: 2-0

Struff consolida subito: tiene il turno di servizio senza concedere nulla e sale 2-0 con un perfetto schema servizio–rovescio sulla riga, senza nemmeno far partire lo scambio. L’argentino accorcia solo sul 40-15, ma il tedesco aveva già ipotecato il game con prima potente, servizio e dritto vincenti, e un altro punto diretto iniziale.

17:57

Subito break, Struff avanti

Etcheverry prova a restare in scia solo grazie al servizio: due ace consecutivi sul 30-40 lo tengono a galla, ma nei rally non c’è storia. Sul 15-40 Struff piazza una risposta di rovescio vincente, confermando il divario. Il tedesco aveva già preso in mano lo scambio nei punti precedenti, prima con un dritto aggressivo e poi alzando il ritmo col rovescio, costringendo l’argentino all’errore. Nonostante un altro ace iniziale, Etcheverry continua a soffrire appena la palla viaggia: fatica a chiudere e la sua lentezza negli spostamenti si nota tutta.

17:47

Si parte, Etcheverry al servizio

Inizia l'Argentina con il servizio.

17:44

Inizia il riscaldamento

Ci siamo, inizia il riscaldamento tra Struff e Etcheverry.

17:37

Ci siamo, suonano gli inni

Presentate le squadre di Germania e Argentina. Ora tutti in campo per i rispettivi inni nazionali.

17:30

Giocatori arrivati ora

A Bologna Fiere sono arrivate le due nazionali. Ci sarà ancora da attendere qualche minuto, si inizierà probabilmente intorno alle 18.

17:21

Il match tarda ancora

La sfida della Spagna contro la Repubblica Ceca, terminata con il doppio, ha fatto ritardare il singolare di Germania-Argentina. L'arena è ancora mezza vuota, inizio posticipato di qualche minuto.

16:59

A breve il primo singolare

Ci siamo, a Bologna tra poco in scena Etcheverry-Struff. Prima sfida di Argentina-Germania. Si inizierà intorno alle 17:20.

16:38

Spagna in semifinale

Gli iberici hanno battuto la Repubblica Ceca: decisivi Granollers/Martinez in doppio. Sfideranno o Germania o Argentina.

16:28

La Germania sogna con Zverev

La Germania va a caccia della seconda semifinale consecutiva in Coppa Davis, forte del rientro del numero 3 del mondo Alexander Zverev, alla sua prima presenza nella competizione dal 2023.

16:18

Gli altri match della sfida

A seguire Cerundolo contro Zverev. Eventuale doppio Molteni/Zeballos contro Krawietz/Puetz.

16:06

Il primo match singolare tra Germania e Argentina: chi gioca

Etcheverry-Struff sarà il primo singolare a Bologna. Inizio ore 17.

16:00

La Germania sfida l'Argentina alle 17

L’Argentina, eliminata un anno fa proprio dall’Italia ai quarti, arriva con la motivazione alle stelle: vuole tornare in semifinale per la prima volta dal trionfo del 2016. C'è la Germania da battere: in campo dalle ore 17.

