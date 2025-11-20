Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cobolli e il retroscena su quella chiamata con Ranieri prima del quarto di finale a Wimbledon: "Claudio, spiegami una cosa..."

L'allenatore e il tennista parlarono prima della sfida sul centrale con Djokovic. Adesso si prepara alla semifinale di Coppa Davis contro il Belgio
2 min
TagsCobolliRanieriDavis

Flavio Cobolli è tra i protagonisti dell'Italia nel corso di questa edizione di Coppa Davis. Dopo la vittoria contro l'Austria, l'Italia affronterà in semifinale il Belgio. Una sfida importantissima nella carriera del ventitreenne, che in carriera ha già disputato un quarto di finale a Wimbledon, lo scorso luglio, contro Novak Djokovic. Per concentrarsi al meglio e prepararsi a un'eventuale impresa, allora Cobolli ebbe una lunga chiacchierata con... Claudio Ranieri.

La lunga chiacchierata tra Cobolli e Ranieri prima della sfida con Djokovic

Notissimo tifoso della Roma, Cobolli - con sciarpa giallorossa indosso - andò ad accogliere all'aeroporto Ranieri il giorno del suo ritorno dopo l'esonero di Juric. L'intuzione di quella chiacchierata prima della gara sul prato londinese fu del padre del tennista. "Come faccio a giocare domani per la prima volta in vita mia in un campo così leggendario contro un fenomeno della storia del tennis come Djokovic?" gli chiese, nervoso, il figlio. Allora, in virtù dell'impresa realizzata con il Leicester nel 2016, il padre di Cobolli chiamò Ranieri, chiedendogli se avesse potuto spiegare al figlio come fece. Fu una lunga chiacchierata, quella tra l'allenatore e il tennista. Purtroppo Cobolli non riuscì a fare un'impresa sul centrale di Wimbledon, uscendo sconfitto però al termine di una grandissima partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Cobolli: "Davis o Scudetto alla Roma?"La frase di Djokovic a Cobolli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS