Cobolli e il retroscena su quella chiamata con Ranieri prima del quarto di finale a Wimbledon: "Claudio, spiegami una cosa..."

Flavio Cobolli è tra i protagonisti dell'Italia nel corso di questa edizione di Coppa Davis . Dopo la vittoria contro l'Austria, l'Italia affronterà in semifinale il Belgio . Una sfida importantissima nella carriera del ventitreenne, che in carriera ha già disputato un quarto di finale a Wimbledon, lo scorso luglio, contro Novak Djokovic . Per concentrarsi al meglio e prepararsi a un'eventuale impresa, allora Cobolli ebbe una lunga chiacchierata con... Claudio Ranieri .

La lunga chiacchierata tra Cobolli e Ranieri prima della sfida con Djokovic

Notissimo tifoso della Roma, Cobolli - con sciarpa giallorossa indosso - andò ad accogliere all'aeroporto Ranieri il giorno del suo ritorno dopo l'esonero di Juric. L'intuzione di quella chiacchierata prima della gara sul prato londinese fu del padre del tennista. "Come faccio a giocare domani per la prima volta in vita mia in un campo così leggendario contro un fenomeno della storia del tennis come Djokovic?" gli chiese, nervoso, il figlio. Allora, in virtù dell'impresa realizzata con il Leicester nel 2016, il padre di Cobolli chiamò Ranieri, chiedendogli se avesse potuto spiegare al figlio come fece. Fu una lunga chiacchierata, quella tra l'allenatore e il tennista. Purtroppo Cobolli non riuscì a fare un'impresa sul centrale di Wimbledon, uscendo sconfitto però al termine di una grandissima partita.