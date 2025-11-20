Alcaraz esulta per la sua Spagna: "Vamoooos!". E il dettaglio nella foto rivela dove tiene i trofei degli Slam...

Inviato a Bologna - "Vamoooooos!". L'urlo arriva dalla Spagna, dalla casa di Alcaraz a Murcia. Il numero uno al mondo ha guardato il match dei suoi compagni da casa. Carlos voleva farla questa Davis, ma ha dovuto rinunciare dopo i test fisici per il problema muscolare avvertito durante la sfida con Sinner alle Finals di Torino. È una coppa che manca nella sua bacheca, anche se a vedere il post sembra proprio che una vera e propria bacheca il campione spagnolo non ce l'abbia. Nella foto scattate nel salone della sua casa infatti, si vedono alcuni trofei, anche importanti come quelli di Wimbledon e degli Us Open , appoggiati sopra i mobili.

Munar e la luna di miele rinviata

Senza Alcaraz, la Spagna è riuscita comunque a conquistare la semifinale in rimonta dopo una battaglia incredibile contro la Repubblica Ceca. Uno dei protagonisti è stato Munar, che ha pareggiato i conti 1-1 battendo Lehecka, dopo la sconfitta di Carreno Busta contro Mensik. Per giocare questa Coppa Davis, Munas ha rinviato la luna di miele. Lo scorso 11 novembre ha sposato la sua compagna e fisioterapista, María Prieto, a Pollença.