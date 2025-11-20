Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
La previsione di Kafelnikov che sorprende tutti: "Sinner o Alcaraz? No, l'anno prossimo..."

Secondo l'ex tennista russo, nel 2026 sarà un giocatore in particolare a prendersi la scena: non è né Jannik né Carlos, ecco di chi si tratta
TagsEvegnij Kafelnikovjannik sinnerCarlos Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati i dominatori della stagione tennistica che si appresta a volgere al termine, non a caso si sono spartiti i quattro Slam e le ATP Finals. Dal rientro dell'azzurro dopo i tre mesi di sospensione, di fatto non c'è stata storia per gli altri giocatori poiché in tutti i tornei a cui prendevano parte Sinner e Alcaraz la finale era spesso annunciata. È accaduto ciò anche all'Inalpi Arena di Torino, dove l'azzurro ha superato il rivale spagnolo nell'atto conclusivo, confermandosi campione. Proprio nel capoluogo piemontese era presente per l'evento un ex numero uno al mondo come il russo Evgenij Kafelnikov. In un'intervista rilasciata all'ATP, ha parlato del possibile "terzo incomodo" che in molti auspicano possa arrivare a impensierire Jannik e Carlos.

Kafelnikov guarda in Sud America

"Penso che Joao Fonseca sia un giocatore da tenere d'occhio per la prossima stagione" ha spiegato Kafelnikov. "Ha ottenuto molto quest'anno, vincendo alcuni tornei di prestigio come quello di Basilea poche settimane fa". Infine, il nativo di Sochi si è sbilanciato: "Se prosegue con questo ritmo di crscita e si conferma a questi livelli, sono sicuro che lo vedremo a Torino. Se non sarà l'anno prossimo, allora quello dopo". A proposito di Torino, l'ex giocatore russo ha elogiato l'atmosfera dell'Inalpi Arena: "Organizzare eventi in paesi dove il tennis è uno sport popolare è un'ottima idea. Torino è una location fantastica e credo non ci sia città migliore in Italia per un torneo del genere".

