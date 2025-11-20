Vagnozzi e Cahill, arriva un importante riconoscimento per la grande annata con Sinner

ROMA - Simone Vagnozzi e Darren Cahill figurano tra i candidati per il premio di Coach Atp dell'Anno per il 2025 . Insieme ai due allenatori di Jannik Sinner , protagonista di un' annata da urlo culminata con il trionfo di Torino alle Atp Finals , in nomination anche Benjamin Balleret (Valentin Vacherot), Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez (Carlos Alcaraz), Frederic Fontang (Felix Auger-Aliassime) e Bryan Shelton (Ben Shelton).

L'Atp annuncia anche le nomination per altri due premi: ecco quali

I coach Atp dovranno eleggere i colleghi che hanno contribuito ai successi del loro giocatore nel corso della stagione. L'Atp ha annunciato anche le nomination per il premio di 'Rivelazione dell'anno' (Breakthrough of the Year) e per lo 'Stefan Edberg Sportsmanship Award'. Per il primo, che sarà assegnato dai giocatori ai protagonisti della svolta più significativa in stagione in termini di progressi in classifica o titoli Atp, in nomination Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik e Valentin Vacherot. Per lo Stefan Edberg Sportsmanship Award, che premia chi si comporta con professionalità e integrità, sono in corsa Felix Auger-Aliassime e gli ultimi tre vincitori del premio: Grigor Dimitrov (2024), Carlos Alcaraz (2023) e Casper Ruud (2022).