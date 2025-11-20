Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Vagnozzi e Cahill, arriva un importante riconoscimento per la grande annata con Sinner

I due coach di Jannik sono tra i grandi favoriti per un prestigioso premio: tutti i dettagli
Vagnozzi Cahill sinner

ROMA Simone Vagnozzi e Darren Cahill figurano tra i candidati per il premio di Coach Atp dell'Anno per il 2025. Insieme ai due allenatori di Jannik Sinner, protagonista di un'annata da urlo culminata con il trionfo di Torino alle Atp Finals, in nomination anche Benjamin Balleret (Valentin Vacherot), Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez (Carlos Alcaraz), Frederic Fontang (Felix Auger-Aliassime) e Bryan Shelton (Ben Shelton).

L'Atp annuncia anche le nomination per altri due premi: ecco quali

I coach Atp dovranno eleggere i colleghi che hanno contribuito ai successi del loro giocatore nel corso della stagione. L'Atp ha annunciato anche le nomination per il premio di 'Rivelazione dell'anno' (Breakthrough of the Year) e per lo 'Stefan Edberg Sportsmanship Award'. Per il primo, che sarà assegnato dai giocatori ai protagonisti della svolta più significativa in stagione in termini di progressi in classifica o titoli Atp, in nomination Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik e Valentin Vacherot. Per lo Stefan Edberg Sportsmanship Award, che premia chi si comporta con professionalità e integrità, sono in corsa Felix Auger-Aliassime e gli ultimi tre vincitori del premio: Grigor Dimitrov (2024), Carlos Alcaraz (2023) e Casper Ruud (2022).

