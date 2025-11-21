Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Zverev e la svolta a sorpresa, il commento sulla Davis che dice tutto: “È come se…”

Dopo aver criticato il nuovo format della competizione, il tennista tedesco sembra aver fatto dietrofront in seguito al successo contro l'Argentina
2 min
Tagsalexander zverevCoppa Davis

Non poteva arrivare in maniera più rocambolesca la prima vittoria della Germania nelle Final 8 di Coppa Davis a Bologna. I tedeschi hanno infatti superato per 2-1 l'Argentina, imponendosi solamente al doppio decisivo, terminato dopo la mezzanotte e per 7-6 al terzo set dopo una battaglia di due ore e mezza. In seguito alla sconfitta iniziale di Jan-Lennard Struff, battuto da Tomas Etcheverry, a ristabilire la parità ci aveva pensato Alexander Zverev, vittorioso su Francisco Cerundolo. A fare la differenza è stato dunque il doppio, dove Krawietz/Puetz l'hanno spuntata al fotofinish su Molteni/Zeballos, regalando alla Germania un posto in semifinale contro la Spagna. Particolarmente entusiasta Zverev, che dopo le critiche al nuovo format negli scorsi giorni si è goduto una serata che non dimenticherà facilmente.

Zverev e il paragone inaspettato

Intervenuto in conferenza stampa, Alexander Zverev ha esclamato: "È come dopo essere andato a una festa in discoteca". Effettivamente non è difficile trovare delle assonanze dato che il confronto con l'Argentina è finito in tarda serata ma ha regalato più di un sorriso a Sascha e ai suoi compagni, più vicini all'obiettivo Insalatiera. Ovviamente non è sufficiente per dire che Zverev abbia cambiato idea sulla Coppa Davis né che all'improvviso sia al settimo cielo per la possibilità di giocarla. Dato che ormai è presente a Bologna, però, tanto vale trovare dei lati positivi e cercare di godersi al massimo l'esperienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

