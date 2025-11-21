Berrettini conquista il primo punto per l'Italia, si emoziona e chiede scusa al pubblico: "Me la sono complicata..."

Inviato a Bologna - Berrettini vince la decima consecutiva in singolare in Coppa Davis, mettendo la sua firma sul primo punto dell’Italia con il Belgio in semifinale a Bologna. Matteo ha battuto Collignon in due set 6-3 6-4 in un'ora e mezza. Ha avuto soltanto un tentennamento nel secondo set, e per quello ha sentito di dover chiedere scusa al pubblico, che ha capito il momento e lo ha incitato ancora di più: “Pensieri pochi - ha detto subito dopo il match - tanta felicità, tanto calore, tanto affetto e tanta voglia di lottare. La partita me la sono un po' complicata, scusate! Però alla fine per fortuna è andata bene, ho lottato fino alla fine come sempre, cerco di scavarmi dentro e di tirare fuori tutte le energie che ho in corpo. Come l’altro ieri, non è finita la giornata, dobbiamo festeggiare questa vittoria, ma dobbiamo fare il tifo per Flavio. Non mi ricordo neanche quanti anni avevo quando ho iniziato a sognare di poter giocare la Coppa Davis. Giocavamo con i palloncini in casa con mio fratello che sta qui che mi guarda, mi ricordo che facevamo finta di essere tennisti professionisti. Il tempo passa veloce e ora sono qui, ma per fortuna queste emozioni non passano mai".