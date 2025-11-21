Inviato a Bologna - Quello che si presenta in sala stampa dopo la vittoria su Collignon è un Berrettini da una parte rilassato e da una parte teso. L'Italia è avanti 1-0 sul Belgio grazie alla sua vittoria, ma adesso Cobolli deve completare il lavoro contro Zizou Bergs per portare gli azzurri in finale. Ecco perché mentre parla con i giornalisti, Matteo spesso guarda lo smartphone appoggiato sul tavolo. "Sto seguendo Cobolli, ora serve per il set", dice a un certo punto prima di riprendere il discorso. A interromperlo poi è un treno che passa vicino alla Fiera di Bologna. "Ringraziamo Trenitalia...", dice scherzando.

Berrettini esulta per Cobolli in sala stampa

Berrettini è carico. Con Collignon ha tentennato solo per un momento nel secondo set, e ha conquistato la decima vittoria in singolare in Coppa Davis, la seconda qui nelle Finals 8 a Bologna. Con Sinner l'Italia parte sempre avanti 1-0, si diceva: anche con Berrettini è andata così finora. A un certo punto arriva la vittoria del primo set di Flavio e lui esulta: "Primo set Cobolli!". Tra loro due c'è una grande amicizia, un rapporto speciale: "La cosa bella è che nonostante i caratteri diversi, gli anni diversi, gli approcci diversi, poi ci si ritrova rispetto al fatto che secondo me tutti e due siamo cresciuti in un circolo di tennis e non in un accademia o in un centro tecnico. C'è quel capirsi al volo che è il bello dell'amicizia. Sei anni di differenza di età sono tanti e quindi per un periodo è normale che siamo stati distanti. Ma adesso parliamo tanto, io tendo con i giovani a farli rallentare un attimo. Devono imparare a godersi di più i momenti. L'unica cosa che gli ho detto prima di entrare in campo è 'Goditela!'. Per questo forse lui mi vede come un punto di riferimento, perché non gli metto pressione".