Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini show in conferenza: un treno lo interrompe e lui segue Cobolli sul cellulare...

Il tennista italiano in sala stampa protagonista di due simpatici siparietti dopo la vittoria contro Collignon: tutti i dettagli
Valerio Minutiello
2 min
TagsCoppa DavisBerrettini

Inviato a Bologna - Quello che si presenta in sala stampa dopo la vittoria su Collignon è un Berrettini da una parte rilassato e da una parte teso. L'Italia è avanti 1-0 sul Belgio grazie alla sua vittoria, ma adesso Cobolli deve completare il lavoro contro Zizou Bergs per portare gli azzurri in finale. Ecco perché mentre parla con i giornalisti, Matteo spesso guarda lo smartphone appoggiato sul tavolo. "Sto seguendo Cobolli, ora serve per il set", dice a un certo punto prima di riprendere il discorso. A interromperlo poi è un treno che passa vicino alla Fiera di Bologna. "Ringraziamo Trenitalia...", dice scherzando. 

Berrettini esulta per Cobolli in sala stampa

Berrettini è carico. Con Collignon ha tentennato solo per un momento nel secondo set, e ha conquistato la decima vittoria in singolare in Coppa Davis, la seconda qui nelle Finals 8 a Bologna. Con Sinner l'Italia parte sempre avanti 1-0, si diceva: anche con Berrettini è andata così finora. A un certo punto arriva la vittoria del primo set di Flavio e lui esulta: "Primo set Cobolli!". Tra loro due c'è una grande amicizia, un rapporto speciale: "La cosa bella è che nonostante i caratteri diversi, gli anni diversi, gli approcci diversi, poi ci si ritrova rispetto al fatto che secondo me tutti e due siamo cresciuti in un circolo di tennis e non in un accademia o in un centro tecnico. C'è quel capirsi al volo che è il bello dell'amicizia. Sei anni di differenza di età sono tanti e quindi per un periodo è normale che siamo stati distanti. Ma adesso parliamo tanto, io tendo con i giovani a farli rallentare un attimo. Devono imparare a godersi di più i momenti. L'unica cosa che gli ho detto prima di entrare in campo è 'Goditela!'. Per questo forse lui mi vede come un punto di riferimento, perché non gli metto pressione". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Berrettini chiede scusa al pubblicoTutto su Italia-Belgio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS