Magicobolli, l'emozione che ha spostato il Tg1

Il commento del direttore del Corriere dello Sport alla sfida tra l'azzurro e Bergs che ha portato l'Italia in finale di Coppa Davis
Ivan Zazzaroni
1 min

Questo il commento del nostro direttore sul suo profilo Instagram alla epica partita di Cobolli che ha portato l'Italia in finale di Coppa Davis. 

#MagiCobo, sei riuscito a tenerci in tensione per oltre 3 ore e hai addirittura spostato il Tg1 e Affari tuoi. #Berrettini che si girava per non guardare, #Bove con le mani sul volto. Il cuore a mille, le gambe toccate dalla pelle d'oca. Il tifo da stadio della mia Bologna. L'omaggio a chi ha dato tutto, ma davvero tutto. Ringrazio Sinner e Musetti per averci permesso di vivere questa emozione.

