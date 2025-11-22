Courier è sicuro: "Sinner e Alcaraz non saranno più soli, c'è un altro nome in arrivo..."

Quando si parla di Jim Courier , si parla di un giocatore che ha vinto per 4 volte uno Slam ed è stato numero 1 al mondo. Quindi le suen parole hanno un peso e meritano di essere ascoltate con attenzione. L'ex fenomeno americano ha individuato un giocatore che fin dalla prossima stagione potrebbe rompere il duopolio ormai consolidato di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner .

Il tennista che può arrivare ai livelli di Carlos e Jannik, secondo Courier

"C'è un giovane campione che sono convinto migliorerà tantissimo e si avvicinerà a Sinner e Alcaraz e il suo nome è Jack Draper", ha detto Courier. Il tennista britannico, attualmente ai box dopo un problema fisico che lo ha costretto alla riabilitazione da prima degli Us Open, è secondo Courier l'unica vera alternativa ai due fenomeni lì davanti. "Se sarà in buona salute come a Indian Wells, torneo che ha vinto in modo molto autorevole, secondo me potrà competere con i migliori. Lui ha un servizio mancino formidabile e un dritto esplosivo. L'unica cosa che deve fare è tornare al top della forma e mantenerla a lungo. Si è infortunato al braccio dopo Wimbledon quest’anno, ha subito una frattura da stress. Ho saputo che tornerà presto in campo e sarà pronto a fare qualche sessione di allenamento durante questa sosta prima della nuova stagione. Vedremo se Jack riuscirà a rientrare al massimo della forma. Se sarà così io prevedo un grande futuro per lui. Ricordiamo che ha raggiunto le semifinali agli US Open del 2024...".

L'opinione di Courier verso Shelton

Courier ripone meno fiducia verso lo statunitense Ben Shelton: "Se sarà lui l'alternativa a Alcaraz e Sinner? Se lo chiedi a me ti dico di no ma vedremo. Spero che possa smentirmi. Al momento è decisamente indietro rispetto ai quei due".