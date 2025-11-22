Spagna-Germania, semifinale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con il successo per 2-0 sul Belgio , l' Italia ha conquistato un posto nella finale della Coppa Davis 2025 . Resta ancora da conoscere l'avversaria degli azzurri campioni in carica, che uscirà dalla sfida tra Germania e Spagna . I tedeschi guidati da Alexander Zverev nei quarti di finale hanno avuto la meglio sull' Argentina , spuntandola solamente al tie-break del terzo set nel doppio decisivo, mentre gli spagnoli senza Carlos Alcaraz hanno compiuto l'impresa contro la Repubblica Ceca imponendosi sempre al doppio decisivo.

Germania-Spagna, orario e quando si gioca

La sfida tra Germania e Spagna, valida per la semifinale di Coppa Davis 2025, è in programma sabato 22 novembre a partire dalle ore 12:00 all'Unipol Arena di Bologna.

I convocati di Germania e Spagna

La Germania ha portato a Bologna 5 giocatori: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz e Tim Puetz. In virtù dell'assenza di Carlos Alcaraz, invece, la Spagna ne ha solo 4: Jaume Munar, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez e Marcel Granollers.

I precedenti tra Germania e Spagna

Le due squadre si sono affrontate in undici precedenti, con la Spagna avanti 7-4 nei confronti diretti. L'ultima sfida risale alla Coppa Davis del 2018, quando gli iberici si imposero per 2-1 nei quarti di finale.

Dove vedere la finale in tv

Tutte le sfide delle Finals di Coppa Davis 2025 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. Inoltre la finale sarà disponibile in chiaro anche su Rai Uno e in streaming su Raiplay.