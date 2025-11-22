Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Cobolli vince in campo e davanti alla tv: gli ascolti da record dell'Italia della Davis© LAPRESSE

Cobolli vince in campo e davanti alla tv: gli ascolti da record dell'Italia della Davis

L'epico match del tennista romano contro Zizou Bergs ha tenuto incollati davanti alla tv più di tre milioni di spettatori italiani
Simone Zizzari
2 min

La passione verso il tennis contagia sempre di più gli italiani. L'Italia che vince con Sinner e con la straordinaria squadra di Davis è un generatore inesauribile di entusiasmo e adrenalina. Il momento d'oro del movimento tennistico azzurro è sotto gli occhi di tutti: parlano i risultati in campo, i trofei accumilati e - a voler essere venali - i biglietti staccati. Ma non solo. Anche la tv ne beneficia con ascolti da record ogni volta che un italiano con la racchetta in mano compie un'impresa.

In attesa di vedere di nuovo la Nazionale di calcio scaldare il cuore dei tifosi azzurri è il tennis a prendersi la scena anche davanti alla tv: l'epico trionfo di Flavio Cobolli contro Zizou Bergs a Bologna (ma più in generale la grande prestazione dell'Italia del tennis contro il Belgio), ha tenuto incollati davanti allo schermo di casa più di tre milioni di spettatori

Cobolli da urlo anche in tv

I dati Auditel parlano chiaro: la Rai, che ha stravolto la propria programmazione proprio per coprire al meglio la Coppa Davis, ha vinto la serata. La spettacolare sfida tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs (andata in scena dalle 18:13 alle 21:22 e trasmessa in diretta su Rai 1) è stata seguita da 3.040.000 spettatori con il 17.9% di share.

Grande successo di pubblico anche per Berrettini

La prima sfida di Italia-Belgio, che ha visto Matteo Berrettini battere nettamente Raphael Collignon in due set (6-3, 6-4), ha avuto il 13,7% di share con 1 milione 353 mila spettatori.

