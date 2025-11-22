Cobolli vince in campo e davanti alla tv: gli ascolti da record dell'Italia della Davis

La passione verso il tennis contagia sempre di più gli italiani. L'Italia che vince con Sinner e con la straordinaria squadra di Davis è un generatore inesauribile di entusiasmo e adrenalina . Il momento d'oro del movimento tennistico azzurro è sotto gli occhi di tutti: parlano i risultati in campo, i trofei accumilati e - a voler essere venali - i biglietti staccati. Ma non solo. Anche la tv ne beneficia con ascolti da record ogni volta che un italiano con la racchetta in mano compie un'impresa.

In attesa di vedere di nuovo la Nazionale di calcio scaldare il cuore dei tifosi azzurri è il tennis a prendersi la scena anche davanti alla tv: l'epico trionfo di Flavio Cobolli contro Zizou Bergs a Bologna (ma più in generale la grande prestazione dell'Italia del tennis contro il Belgio), ha tenuto incollati davanti allo schermo di casa più di tre milioni di spettatori.

Cobolli da urlo anche in tv

I dati Auditel parlano chiaro: la Rai, che ha stravolto la propria programmazione proprio per coprire al meglio la Coppa Davis, ha vinto la serata. La spettacolare sfida tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs (andata in scena dalle 18:13 alle 21:22 e trasmessa in diretta su Rai 1) è stata seguita da 3.040.000 spettatori con il 17.9% di share.

Grande successo di pubblico anche per Berrettini

La prima sfida di Italia-Belgio, che ha vistobattere nettamente Raphael Collignon in due set (6-3, 6-4), ha avuto