La gufata dell'ex tennista è epocale: "Djokovic? Può battere Sinner solo se Jannik..."
Dopo un anno di dominio condiviso tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sono spartiti gran parte dei tornei ai quali hanno preso parte e soprattutto, per il secondo anno consecutivo, i quattro titoli del Grande Slam, è lecito chiedersi se nel 2026 ci sarà spazio per qualcun altro. In attesa che qualche giovane talento possa raggiungere il livello dello spagnolo e dell'azzurro, una piccola porticina sembra ancora aperta per Novak Djokovic, che non alza però un titolo Major dal 2023 e che il prossimo anno potrebbe davvero avere le ultime speranze per farlo. Secondo l'ex tennista australiana Rennae Stubbs, nella prossima edizione degli Australian Open, Djokovic avrà possibilità di vincere ma solo ad una condizione.
Stubbs: "Djokovic può vincere in Australia se..."
"Penso davvero che Novak punti all'Australia - ha sottolineato Stubbs -. Non credo che gli importasse delle ATP Finals, dato che chiaramente non vi ha partecipato. Penso che dedicherà tutto il suo tempo e tutti i suoi sforzi per dare il massimo un'ultima volta e vincere in Australia. Penso che sia l'unico in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Jannik e Carlos. Carlos non ha mai raggiunto la finale lì. Novak lo ha schiacciato l'anno scorso. C'è stato un set davvero buono, ma nel complesso Novak è stato il giocatore migliore, quindi penso che Novak ci vada dicendosi: 'So che potenzialmente posso raggiungere le semifinali e la finale lì, e so che forse ho un'ultima possibilità'. Non credo che possa battere qualcuno come Jannik su quel campo. Penso che Jannik sia semplicemente troppo forte su quel campo. Ma forse è l'unico posto dove Novak può farcela. Ci sono anche gli infortuni. Un giocatore può infortunarsi, e ci sono già stati diversi giocatori che sono riusciti a vincere un Grande Slam perché un altro giocatore si era infortunato".