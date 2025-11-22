La gufata dell'ex tennista è epocale: "Djokovic? Può battere Sinner solo se Jannik..."

Dopo un anno di dominio condiviso tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , che si sono spartiti gran parte dei tornei ai quali hanno preso parte e soprattutto, per il secondo anno consecutivo, i quattro titoli del Grande Slam , è lecito chiedersi se nel 2026 ci sarà spazio per qualcun altro. In attesa che qualche giovane talento possa raggiungere il livello dello spagnolo e dell'azzurro, una piccola porticina sembra ancora aperta per Novak Djokovic , che non alza però un titolo Major dal 2023 e che il prossimo anno potrebbe davvero avere le ultime speranze per farlo. Secondo l'ex tennista australiana Rennae Stubbs , nella prossima edizione degli Australian Open , Djokovic avrà possibilità di vincere ma solo ad una condizione.

Stubbs: "Djokovic può vincere in Australia se..."

"Penso davvero che Novak punti all'Australia - ha sottolineato Stubbs -. Non credo che gli importasse delle ATP Finals, dato che chiaramente non vi ha partecipato. Penso che dedicherà tutto il suo tempo e tutti i suoi sforzi per dare il massimo un'ultima volta e vincere in Australia. Penso che sia l'unico in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Jannik e Carlos. Carlos non ha mai raggiunto la finale lì. Novak lo ha schiacciato l'anno scorso. C'è stato un set davvero buono, ma nel complesso Novak è stato il giocatore migliore, quindi penso che Novak ci vada dicendosi: 'So che potenzialmente posso raggiungere le semifinali e la finale lì, e so che forse ho un'ultima possibilità'. Non credo che possa battere qualcuno come Jannik su quel campo. Penso che Jannik sia semplicemente troppo forte su quel campo. Ma forse è l'unico posto dove Novak può farcela. Ci sono anche gli infortuni. Un giocatore può infortunarsi, e ci sono già stati diversi giocatori che sono riusciti a vincere un Grande Slam perché un altro giocatore si era infortunato".