Nishikori sceglie tra Sinner e Alcaraz: "Per me non c'è nessuna discussione..."
Con l'ultimo atto delle Nitto Atp Finals si è chiusa la stagione 2025 di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro e lo spagnolo hanno infatti deciso di rinunciare alla Coppa Davis per prendersi qualche giorno di riposo in vista della preparazione alla prossima stagione, che senza dubbio li vedrà ancora assoluti protagonisti. L'ultima delle sedici sfide tra i due giocatori è andata a Jannik, che si è imposto nella finale di Torino, ma Carlos resta avanti nel conto dei confronti diretti per 10-6. Anche per questo, continuano a rincorrersi le opinioni sulla rivalità del momento.
Nishikori incorona Sinner
Interpellato durante il torneo Challenger di casa sul dualismo Sinner-Alcaraz, Kei Nishikori ha detto la sua. Il tennista giapponese, ex numero 4 del mondo e già finalista agli US Open 2014 non ha alcun dubbio: "Guardo quasi tutte le partite di Sinner e Alcaraz. Il gioco dell'italiano è particolarmente vicino al mio stile di tennis ideale, quindi lo guardo per allenare le mie capacità di visualizzazione. Lui gioca davvero il tennis ideale per me".