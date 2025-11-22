Alcaraz e l'incredibile offerta di Ikea dopo aver visto i trofei sulle mensole...
Il post di Alcaraz ha fatto il giro del mondo. Carlitos ha scritto Vamos con una foto da casa sua per festeggiare la Spagna vittoriosa ai quarti di finale di Coppa Davis due giorni fa. A catturare l'attenzione però sono stati soprattutto i trofei, anche quelli degli Slam, appoggiati su delle mensole Ikea in salone. Tutta pubblicità gratuita per la nota casa di mobili svedese, che oltretutto ha deciso sapientemente di cavalcare l'onda, scrivendo sui social direttamente ad Alcaraz: "Dovremo mandarti un altro scaffale, perché quello sta già diventando pieno", con un emoticon che fa l'occhiolino.
Alcaraz e il forfait in Coppa Davis
Alcaraz voleva fortemente partecipare a questa Coppa Davis, trofeo che non ha ancora mai vinto, mentre Sinner ha vinto le ultime due. Il numero uno al mondo però si è dovuto arrendere per un problema alla coscia destra accusato nella finale a Torino delle Atp Finals proprio contro Jannik. Per questo ha fatto sapere a tutto il mondo che sta facendo il tifo da casa per la sua nazionale, con l'obiettivo di arrivare al top agli Australian Open.