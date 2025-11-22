Il papà di Bergs e il messaggio commovente dopo il ko con Cobolli in Coppa Davis: "Per me hai vinto..."

Inviato a Bologna - Chissà se Zizou Bergs è riuscito a dormire stanotte. Oggi il papà, che lo ha chiamato così per Zidane , gli ha dedicato un lungo post su twitter che ha riscosso tantissimi like. Ieri era stato il papà di Cobolli, Stefano, a consolarlo mentre era in lacrime in panchina dopo che già aveva provato a dargli un abbraccio e qualche parola di conforto Flavio. Dei gesti di fair play bellissimi. Per Bergs non deve essere facile digerire questa sconfitta dopo aver avuto sette match point a favore. Il papà Koen, che da giovane è stato un discreto calciatore, ha voluto sottolineare l'orgoglio indescrivibile provato nel vedere il figlio combattere così.

Il post di papà Koen per il figlio Zizou Bergs

"Mio caro figlio Zizou, Vederti scendere in campo durante la Coppa Davis mi ha riempito di un orgoglio indescrivibile. Non hai portato solo la tua racchetta, ma il peso delle speranze di una nazione, e hai dato tutto quello che avevi per il Belgio. Ogni servizio, ogni scatto, ogni goccia di sudore erano la prova del tuo coraggio e del tuo cuore.

Non hai giocato solo per te stesso: hai giocato per i tuoi compagni di squadra, per il tuo Paese e per tutti noi che crediamo in te. Ho visto il fuoco nei tuoi occhi, la determinazione nei tuoi movimenti e l'amore per il Belgio trasparire da ogni punto.

Come tuo padre, conosco i sacrifici che hai fatto, le infinite ore di allenamento e i momenti di dubbio che hai superato. In Coppa Davis, hai mostrato al mondo il vero significato della dedizione. Hai dato tutto, e questa è la vittoria più grande di tutte.

Qualunque sia il punteggio, ai miei occhi hai già vinto. Sei un campione di spirito, un guerriero di cuore e un figlio che rende suo padre infinitamente orgoglioso.

Abbiamo perso la partita, ma ti sei guadagnato il rispetto del mondo del tennis. Sono felice di aver condiviso questo bellissimo momento con tutta la mia famiglia al mio fianco. Questi sono i momenti per cui viviamo.

Con tutto il mio amore e la mia ammirazione,

tuo padre"