Boris Becker: "Sinner e le donne bellissime". La confessione a Verissimo

Prima volta a Verissimo per Boris Becker . Il celebre tennista tedesco è stato ospite di Silvia Toffanin per raccontare la sua intensa vita professiona e privata. Dagli esordi nel mondo del tennis alla vittoria a Wimbledon, arrivata quando aveva solo 17 anni, passando per l'amore per la terza moglie Lilian de Carvalho Monteiro , che l'ha salvato da momenti molto difficili. Per amore si è trasferito in Italia visto che Lilian, che lavora come analista del rischio politico , è nata e cresciuta a Roma ma è originaria di São Tomé e Príncipe. La coppia oggi vive a Milano. C'è stato poi anche un riferimento a Jannik Sinner, di cui Becker è sempre stato un grande estimatore.

Boris Becker a Verissimo, le parole su Sinner

"Chi è il tuo erede nel mondo del tennis?", ha chiesto Silvia Toffanin. "Ce ne sono di somiglianze tra me e Jannik Sinner. Abbiamo entrambi i capelli rossi e la pelle bianca. E ora ho visto che anche a lui piacciono le donne bellissime, quindi un'altra cosa che ci accomuna". Il riferimento è a Laila Hasanovic, la nuova fidanzata di Sinner: una bellissima modella danese ma di origini bosniache che fa coppia fissa con l'altoatesino dallo scorso maggio. L'ex tennista ha poi aggiunto: "Per diversi anni sono stato allenatore di Djokovic. Continuo ad avere rapporti con tennisti di alto profilo. Continuo a lavorare come commentatore. Ringrazio la comunità del tennis che mi ha permesso di restare nell'ambiente dopo il carcere".

Boris Becker di nuovo papà: è nata la quinta figlia

Mentre andava in onda l'intervista (registrata) a Verissimo, dove ha fatto un'apparizione anche la moglie di Becker col pancione, l'ex tennista 57enne ha annunciato la nascita della quinta figlia. Il 21 novembre è nata a Milano Zoe Vittoria Becker, praticamente un giorno prima di Boris, che festeggia il compleanno il 22 novembre. L'annuncio è stato dato dallo sportivo sui social, con una foto in bianco e nero in cui stringe la mano della neonata: "Benvenuta al mondo", ha scritto.