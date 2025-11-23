Italia-Spagna diretta finale Coppa Davis: segui le sfide decisive. Tennis oggi live

BOLOGNA - È il grande giorno della finale di Coppa Davis . Per il terzo anno consecutivo l' Italia di capitan Filippo Volandri accede all'atto conclusivo del prestigioso torneo iridato. Nella suggestiva cornice della ' SuperTennis Arena ' di Bologna , gli Azzurri campioni del mondo in carica sfidano la Spagna guidata da David Ferrer : in palio la conquista della celebre 'Insalatiera' . Berrettini e compagni sognano il terzo trionfo di fila dopo quelli del 2023 contro l' Australia e quello dello scorso anno con l' OIanda . Gli spagnoli , trascinati da Munar e Carreno-Busta , mettono invece nel mirino un successo che manca dal 2019. Segui la diretta della finalissima di Coppa Davis sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:07

+++ Gli accoppiamenti ufficiali per la finale Italia-Spagna +++

I capitani Volandri e Ferrer sciolgono le riserve e diventa ufficiale il programma delle sfide per questa finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna: aprirà la sfida Berrettini-Carreno Busta, seguirà Cobolli-Munar. Se necessario il doppio Bolelli/Vavassori contro Grannoler/Martinez.

13:55

Italia contro Spagna in Davis: l'ultima volta c'erano in campo i due capitani

La sfida in Coppa Davis tra italia e Spagna di questo pomeriggio assume sfumature romanzesche, se si pensa che l'ultimo confronto diretto, ormai risalente a 19 anni fa, aveva visto tra i protagonisti i due attuali capitani: Filippo Volandri e David Ferrer. Nell'ultima sfida, datata 2006 e vinta 4-1 dagli iberici, fu proprio Volandri a regalare l'unico punto agli azzurri, superando Robredo, mentre Ferrer scese in campo per l'ultimo ininfluente match, che all'epoca veniva ancora fatto disputare, imponendosi su Andreas Seppi e arrotondando il risultato.

13:30

Cobolli e Sonego, riscaldamento in corso a Bologna

Flavio e Lorenzo si riscaldano sul campo centrale sotto lo sguardo attento di capitan Volandri. Nello slot delle 12 era sceso invece in campo Matteo Berrettini che dovrebbe giocare il primo match del singolare. Sono attesi comunque sviluppi a breve.

13:25

Coppa Davis, il percorso dell'Italia

Quarti di finale: Italia b. Austria 2-0

Berrettini b. Rodionov 6-3, 7-6 (4)

Cobolli b. Misolic 6-1, 6-3

Semifinale: Italia b. Belgio 2-0

Berrettini b. Collignon 6-3, 6-4

Cobolli b. Bergs 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15)

13:20

Italia-Spagna, i precedenti

Sono 13 i confronti diretti in Coppa Davis tra Italia e Spagna: azzurri avanti di misura, 7-6, anche se l'ultima affermazione risale ai quarti di finale dell'edizione 1997 quando Camporese, Furlan e Nargiso superarono con un netto 4-1 la Spagna guidata da Carlos Moya ed Albert Costa. L’ultima sfida risale invece a 19 anni fa: nel 2006, a San Sebastian, gli spagnoli (trascinati da Rafa Nadal) ebbero la meglio nel turno di qualificazione con il risultato di 4-1.

13:10

Coppa Davis, Italia-Spagna: dove vedere la finale in tv e streaming

L'atto conclusivo della Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna sarà trasmesse in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. Inoltre la finale sarà disponibile in chiaro anche su Rai Uno e in streaming su Raiplay.

13:00

Coppa Davis, Italia-Spagna: quando e a che ora si disputa la finale

L'atto conclusivo della Coppa Davis 2025, che mette di fronte Italia e Spagna, è in programma oggi, domenica 23 novembre, alla 'SuperTennis Arena' di Bologna Fiere con inizio del primo singolare fissato per le ore 15:00.

SuperTennis Arena, Bologna Fiere