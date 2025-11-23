Nitto Atp Finals 2026, al via da domani la vendita libera

Nemmeno il tempo di archiviare un’edizione accolta da un entusiasmo straordinario, dentro e fuori dal campo, che è già tempo di guardare al futuro. La Federazione Italiana Tennis e Padel annuncia che dalle ore 16 di domani aprirà ufficialmente la vendita libera dei biglietti per le Nitto ATP Finals 2026, nuovamente in scena a Torino. Dal 15 al 22 novembre 2026, l’Inalpi Arena tornerà a tingersi dell’inconfondibile blu e sarà – per il sesto anno consecutivo – il palcoscenico del torneo più prestigioso e atteso della stagione tennistica. In campo scenderanno i migliori 8 singolaristi e le migliori 8 coppie di doppio della stagione, protagonisti di un evento che unisce spettacolo, tecnica e adrenalina in un contesto unico.