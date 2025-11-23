Pablo Carreno Busta perde la testa: racchettata alla sedia dell'arbitro e proteste furiose

Inviato a Bologna - Berrettini ha messo a segno il primo punto con una prestazione impeccabile. Concentrazione e nervi saldi. Quelli che sono mancati invece all'avversario Pablo Carreno Busta, che nel finale ha completamente perso la testa. Nell'ultimo game, prima del match point, è andato a protestare con il giudice di sedia perché a suo dire, il pubblico disturbava. A parte qualche grido forse evitabile nel finale, non c'è stato niente di particolare. Una protesta comunque anche lecita, se non fosse per il gesto bruttissimo di dare una forte racchettata contro la sedia dell'arbitro. Anche il capitano della Spagna David Ferrer si è messo a protestare e la Spagna si è presa un warning.