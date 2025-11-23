Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pablo Carreno Busta perde la testa: racchettata alla sedia dell'arbitro e proteste furiose

Lo spagnolo è esploso nel finale del match vinto da Berrettini: secondo lui il pubblico disturbava il gioco
Valerio Minutiello
1 min

Inviato a Bologna - Berrettini ha messo a segno il primo punto con una prestazione impeccabile. Concentrazione e nervi saldi. Quelli che sono mancati invece all'avversario Pablo Carreno Busta, che nel finale ha completamente perso la testa. Nell'ultimo game, prima del match point, è andato a protestare con il giudice di sedia perché a suo dire, il pubblico disturbava. A parte qualche grido forse evitabile nel finale, non c'è stato niente di particolare. Una protesta comunque anche lecita, se non fosse per il gesto bruttissimo di dare una forte racchettata contro la sedia dell'arbitro. Anche il capitano della Spagna David Ferrer si è messo a protestare e la Spagna si è presa un warning.

Berrettini ha conquistato l'undicesima vittoria in Coppa Davis

Berrettini invece ha mantenuto la calma, e quando il gioco è ripreso ha portato a casa il primo punto. Un break a set per vincere 6-3 6-4 e conquistare l'undicesima vittoria consecutiva in singolare in coppa Davis. Pablo Carreno Busta invece non è riuscito a calmarsi, tanto che ha continuato a protestare anche all'uscita dal campo, con chiunque gli capitava a tiro, mentre abbandonava il campo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

