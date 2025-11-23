Cobolli in difficoltà contro Munar in Davis: uno spettatore gli urla una frase sulla Lazio per caricarlo
Munar sembrava Alcaraz. Lo spagnolo era ingiocabile nel secondo incontro della finale di Coppa Davis contro Flavio Cobolli. Il primo set è scivolato via con un pesante 6-1. Anche il pubblico della SuperTennis Arena di Bologna ha cercato di aiutare l'azzurro in tutti i modi a rimettere in piedi una partita che sembrava già segnata. E c'è chi ha pensato di far leva sulla fede calcistica di Cobolli, noto tifoso romanista. Dagli spalti infatti qualcuno ha gridato "È laziale...", riferito a Jaime Munar. Lo spagnolo in quel momento sembrava in una condizione nettamente superiore a quella dell'azzurro.