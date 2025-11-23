Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Cobolli in difficoltà contro Munar in Davis: uno spettatore gli urla una frase sulla Lazio per caricarlo

Dagli spalti cercano in tutti i modi di caricare il tennista azzurro, anche facendo leva sulla sua fede romanista
1 min

Munar sembrava Alcaraz. Lo spagnolo era ingiocabile nel secondo incontro della finale di Coppa Davis contro Flavio Cobolli. Il primo set è scivolato via con un pesante 6-1. Anche il pubblico della SuperTennis Arena di Bologna ha cercato di aiutare l'azzurro in tutti i modi a rimettere in piedi una partita che sembrava già segnata. E c'è chi ha pensato di far leva sulla fede calcistica di Cobolli, noto tifoso romanista. Dagli spalti infatti qualcuno ha gridato "È laziale...", riferito a Jaime Munar. Lo spagnolo in quel momento sembrava in una condizione nettamente superiore a quella dell'azzurro. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

