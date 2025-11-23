Munar, ma che fai? Brutto gesto e frase inopportuna durante l'interruzione per un malore: sommerso dai fischi

La partita tra Cobolli e Munar è stata interrotta all'inizio del secondo set per circa otto minuti a causa di un malore di una persona sugli spalti, prontamente soccorsa e portata via. Nell'occasione il tennista spagnolo è stato protagonista di una lamentela inopportuna con l'arbitro. "Proprio sulla palla break?", ha detto all'arbitro. Il risultato era 6-1 1-0 in suo favore, ma nel game era sotto ai vantaggi nel suo turno di servizio.