domenica 23 novembre 2025
Munar, ma che fai? Brutto gesto e frase inopportuna durante l'interruzione per un malore: sommerso dai fischi

Lo spagnolo ha infiammato la SuperTennis Arena nel secondo set per un comportamento non proprio corretto
Valerio Minutiello
1 min

La partita tra Cobolli e Munar è stata interrotta all'inizio del secondo set per circa otto minuti a causa di un malore di una persona sugli spalti, prontamente soccorsa e portata via. Nell'occasione il tennista spagnolo è stato protagonista di una lamentela inopportuna con l'arbitro. "Proprio sulla palla break?", ha detto all'arbitro. Il risultato era 6-1 1-0 in suo favore, ma nel game era sotto ai vantaggi nel suo turno di servizio.

La dura risposta di Cobolli e l'intervento di Volandri

Flavio Cobolli non l'ha presa benissimo e ha subito redarguito il tennista spagnolo puntandogli contro il dito. A calmare gli abiti sono stati i due capitani che hanno fatto risedere i due giocatori in attesa della ripresa del gioco. 

